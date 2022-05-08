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錯位的愛（一四）

夏嫣然

第二天大清早，一家三口收拾行囊從家中出發。西點軍校離家只有兩個多小時的路程，很快就到了目的地。

坐落在哈德遜河畔的校園裡，處處是掩映在綠蔭下淡灰色古樸肅穆的建築，以及穿制服英姿勃發的年輕人。

艾可被看到的一切吸引著，歡欣跳躍著。如同籠中的鳥兒見到了森林，她迫不及待地投入到新的環境中。

三人在校園裡逛了逛，又吃了簡單的午飯，胡娟和陳濤就要往回趕了。分手時胡娟眼睛有點濕，艾可卻只是瀟灑地揮一揮手轉身走了，頭都沒有回一下。

夫婦二人開車回到家時，已是日暮時分。一天的奔波勞累和情緒起伏，胡娟覺得非常疲倦。

她上到二樓，想回自己房間，躺在床上休息一會兒。經過女兒房間時，她忍不住停下了腳。

房間裡空蕩蕩的。牆上仍然到處貼著女兒喜愛的日本漫畫，天花板上掛著她精心設計的綠藤，以及一串串小星星做成的串燈。整個小屋有一種少女特有的夢幻色彩。

房門上的鎖，仍然明顯可以看出換過的痕跡。

胡娟已經很久沒來女兒屋子了。她立在那裡，想起過去幾年發生的一切一切，心裡很不是滋味。

她到現在也不太清楚，女兒去了西點到底是因為喜歡，還是在和她賭氣。只能希望是前者，否則，她可能一輩子都不能原諒自己。

現在想起來，女兒其實是個懂事自強的孩子，自己很多時候是過度擔心，行為也太過激了。

毫無疑問，她是愛女兒的。但她愛的方式有問題，有太多強加的成分在裡面。她自己定義的所謂的愛，讓女兒和自己一度變成了陌路人。

一年多的時間啊，她們之間的交流幾乎為零。人生有多少個一年，特別是和親愛的孩子朝夕相處的時間。（一四）

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