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錯位的愛（五）

夏嫣然

艾可應了一聲，胡娟推門出去之前，模糊看到彷彿她站起了身。她心裡一寬，暫時收起怒氣，專心去Costco採購。

下周的食品要趁著周末都買好、放好，盡量不要有什麼疏漏。新的一周一旦開始，忙工作又要忙家務，就不容易有時間再出來購物了。

兩個小時後回到家，天色已黑。胡娟兩手滿滿的購物袋吃力地提著，用胳膊肘推開地下室通往一樓的門。她往客廳裡掃了一眼，艾可竟然還在那裡！

電視上開著「油管」，一個三十歲左右的傢伙在講解著怪物遊戲，艾可斜躺在沙發上，眼睛盯著電視屏幕，一隻手抓著手機放在耳邊，和朋友嘻嘻哈哈聊著天，對媽媽的出現毫無察覺。

胡娟看了一下牆上的鐘，時針眼看就指向六點了。期中考試即將臨近，艾可玩遊戲竟然玩了將近四個小時！

她感到一股怒火在自己胸膛裡劇烈翻騰著，讓她窒息，她想大叫、想怒吼！

「咚」的一聲，裝滿雜貨的購物袋被重重扔到地上，發出一聲巨響。胡娟三步兩步衝到電視前，拿起遙控器關掉電視，把遙控器狠狠摔到茶几上。

她一把奪下艾可手中的手機，狠命又隨意地朝房間的另一個方向甩去，同時嘴裡咬牙切齒地恨恨地叫著：你知道自己玩了多久了嗎？四個多小時了！你還在玩！你瘋了嗎？趕緊滾回你房間去，你這個不成器的傢伙！

艾可完全沒反應過來，她眼睜睜地看著自己的手機被媽媽奪走，然後又眼睜睜地看著自己的手機從媽媽手中飛出，劃了一個弧度，撞到對面牆壁上，又跌落到地面上。

手機屏幕上，立刻出現了一道長長的裂痕。

她撿起手機，頭也不回地上樓。急促的腳步聲過後，一聲巨響，關門聲地動山搖，震得牆壁彷彿都在微微抖動。（五）

手機 Costco

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