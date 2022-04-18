坐在長凳上，他深吸了一口氣，「我不應該生氣嗎？從小到大，我都想讓他高興，看看他對我做了什麼。」

「你爸爸很愛你，他總為你的好處著想。」

「也許吧，可是我感覺不到。」他緊鎖眉頭，「還記得有一次，我想要他帶我去釣魚 。他怎麼回答呢？『海邊對查理不好。等他的哮喘好些，我們三個人可以一起去。』他從來沒有帶我去任何地方。」

「你素來都不滿小時侯我們對待你的方式？」

不經大腦的話從他嘴裡蹦了出來：「是事實。我是一個被忽視的隱形人。」他又深吸了一口氣。

媽媽沉默了下來，周圍靜得聽到昆蟲的叫聲。他禁不住問：「你還好嗎？」

「兒子，你知道我們沒有選擇。你哥哥需要我們隨時的注意。」媽媽又嘆了口氣，「你一直是個很好的孩子，溫柔、開朗、乖巧。我不知道你心裡藏著那麼多的怨恨和苦澀。」

心中湧現出一絲悔恨，可他用力地搖了搖頭，積累了一輩子的話不受控制地衝出口：「如果你們繼續不理我也還好。沒有，查理死後，爸爸把所有的注意力都放在我身上。他希望我留在香港 ，要我學法律，又反對我和莉莉交往。我想回俄大，但他兩次拒絕提供申請學生簽證 所需的經濟支持文件。」

他的呼吸變得沉重，「我沒娶莉莉，爸爸一定很高興吧。」

「別這麼說，兒子。」紙張沙沙作響的聲音從另一邊傳了過來，「你爸爸就在我身邊，他想和你談談。」

爸爸一直都在嗎？他咬住臉頰內側，「嗨，爸。」

「兒子，我給莉莉寫那封信是不對的。在你成長的過程中，我也沒有做個好父親。」爸爸和他一模一樣的男中音傳了過來，「你能原諒我嗎？」（二四）