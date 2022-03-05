吳孟芸／圖

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阿邦最後一次夢到阿順，乃是夢回他們最初熟識的場景。

多年來，他暗自追尋阿順的蹤跡未果，只能在夢中不斷建構現場、還原細節。像是過去還未過去般，滋生的細節讓他分不清楚，究竟是從遺忘中打撈出來的，還是自己虛構的。他只有在回憶起阿順，才會發生這樣的情形。或確切地說，他只有在夢裡，才會出現關於阿順的回憶。反之，每當他想起阿順，他都會不由自主地陷入夢境。對阿邦而言，這是他最深的祕密。於是，關於阿順的回憶與夢，無論是否是真實，這些隨著年歲而浮現的嶄新記憶片段，他都視作一種只對他訴說的謎題。

出題者本身是謎面，而他自己可能正是他尚未抵達的謎底。

他不能理解的是，為何到了現在，才夢起了這份過去？又為何長久以來，甚少回想過他們初次感到熟識的那天？

他邊夢邊想，或許這回真的要抵達了。他認真無比地觀察著這場夢。

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做為大學同學，阿邦與阿順早該相識。不過他想不起關於阿順更早的印象了，彷彿同窗的歲月不存在過。而更加詫異的，是自從第一次有印象的那天起，他就對阿順有種莫名的熟悉與親切，儘管他對阿順仍然一無所知。

夢回的確切時間，是他們在無處可去的，1924年三月天。

日正中午，從校長室走出，退學的三人不發一語，穿越台北師範學校校園。全校師生裝作若無其事，眼角的餘光卻一直落在他們身上。比起日本 校長的蠻橫，阿邦這時更氣的是這些旁觀的人。他氣日本同學與師長仗著日本人的氣焰，站在高處俯視他們。更氣憤台灣同學與極少的台籍老師，甘願為奴，站在壓迫者的那一方。

阿邦想要回頭，把書包砸向窗戶也好、對眾人咒罵也好，或是衝向背後譏笑他們的人狂毆一頓也好。這怒氣燒得他呼吸急促、臉色漲紅，緊握的拳頭都快流出血了。

當血氣快衝破理智時，他忽然聽到一旁的阿順小聲說：「我要會記得今仔日的侮辱。」

他轉頭，瞥見阿順一臉蒼白，眼神直視前方，而牙齒緊咬的下唇，冒出了鮮血來，又被吞了回去。

那一瞬間，阿順的形象在他眼中彷彿靜止，成了一個受辱者的雕像。

阿邦的內心突然被這景象鑿穿個洞，千百種念頭突然受控了。他將這股怨氣收納於心，成為了經驗：他深深記取了受辱的感覺。

他也對這位不熟悉的同學有了好感。

學校控訴他們三位少年早有串謀，私下煽動罷課 以及準備聚眾襲擊警察 局。事實上，他們三個平時互動極少，亦經常翹課。即便在文化協會的活動偶有交集，低調裝作不認識，但絕不會是有計畫的共謀犯罪。

不過，這已經沒有差別了。他們堅守的沉默，與反抗的態度，讓少年們因為這個事件成為共同體。

阿邦心想：受壓迫的階級無時無刻被迫沉默。可是，沉默這件事也可以是反抗。沉默對抗壓迫者的話語，將他們的命令與羞辱消解。我們緘默，並發展出祕密的話語，某一天，我們可以發出聲音，革命的聲音。

革命，是啊，革命，才不是罷課、攻佔警察局這樣而已。他心底真正想要的是革命。

他激動地將視線轉向身邊的夥伴，才發現另一位退學的夥伴阿聰已經不見蹤影了。他才回想起來，剛剛一路上，阿聰似乎喃喃自語，說家裡的人不會原諒自己，要在家裡收到退學通知前，先回去解釋。

阿邦轉頭詢問阿順，確認阿聰何時分散的。阿順卻直視著前方，揮手說：「阿聰失蹤了。」

阿順不懂其意。他不懂人為何好端端的，會一聲不響地失蹤呢？從這句話當中，他感到深深的恐懼。才因為革命的激情而感到激動，這時卻為陌生的處境感到惶恐起來。

又學到一個詞語的意思。阿邦隨意地想。

他不是不懂「失蹤」的意思，只是從阿順的口中說出，讓他聽到另一個意思。他解釋不出來，這個似乎毫無分別的詞語，到底是哪裡不一樣，可以像是測驗聽力時用的音叉，敲了一下，在耳邊細微地嗡嗡作響。

失蹤的恐懼令他難以呼吸，於是也不去追究阿聰的去向。阿邦緊緊跟在阿順身旁，不知道是害怕阿順也跟著突然消失，或是自己也成為一名失蹤者。（一）