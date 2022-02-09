薛慧瑩／圖

對比起她，黃拉續先生就沉默很多。他不罵人，但他做為一個一米八五的西北彪形大漢，卻常常用行動來表示對妻子的支持。當一米五五的黃太太插著腰、跳著腳罵人的時候，他就像座鐵塔一樣站在她的身後，沉默地發射出信號：罵架有她、打架有我。我們兩口子就是一文一武，天下無敵。

因為他們的天下無敵，一號樓裡的鄰居們對他們都很客氣。可客氣透露著生疏，表面上對他們笑臉相迎的鄰居們卻在他們的背後被激活了八卦 魂，他們家的兩個女兒紅霞和琳霞常常成為八卦的內容。

首先，在黃先生和黃太太的計畫裡，琳霞應該是個兒子才對。紅霞一歲的那一年，計畫生育 政策已經開始宣傳。等到琳霞出生的時候，計生辦的大媽們已經戴著紅袖箍、拿著計生鉗，磨刀霍霍，鐵面無私。第二個還是女兒，而且以後也不能再生。我個人覺得，這從一定程度上促成了黃太太的轉變。她越是張狂，心底越是自卑。生不出兒子又怎麼樣，我罵你的時候，你家的兒子還不是慫的只能縮在你的背後，大氣也不敢出。

紅霞是個怪人，她時不時就會做出或者說出讓人詫異的話。那年的夏天，有個小老闆租用了大院裡的幾間瓦房，辦了個饅頭工坊。蒸好了饅頭，就在大院門口支的攤子上賣。生意很好，基本上整條街的人都會來這裡買饅頭。

有一天，街坊曹大媽買了幾個饅頭，用透明塑料袋裝著，提著進了院子，迎面碰見了紅霞。她望著曹大媽手裡的饅頭，問：您剛買了饅頭？曹大媽不明所以，點點頭。紅霞把手裡的一樣東西塞給了曹大媽，說：阿姨，我把錢給你，你把你的饅頭賣給我好不好？

曹大媽嚇了一跳。此時此刻，饅頭攤離她們所在的位置，直線距離只有不到二十米。曹大媽後來還是沒有把手裡的饅頭賣給她，而是讓她直接去外面的小攤上買。不爭饅頭也不爭口氣。但這件事還是成為了「紅霞是怪人」的證據之一。

紅霞後來嫁給了一個農村戶口的男人。紅霞雖然怪，可是風華正茂，又有城市戶口。男人雖然來自農村，可架不住玉樹臨風會來事，帶出去拉風又有面子。一年後，他們倆的兒子修城出生。修城兩歲的時候，男人和紅霞離婚，帶走了修城。

在紅霞短暫在夫家生活的歲月裡，她曾經被她的老公狠狠地揍過一次。起因是有一天她正在家裡的客廳裡洗腳，她的婆婆過來勸她說：家裡馬上就要來客人，你這樣在客廳洗腳不雅觀，能不能移到裡屋去洗。紅霞一聲不吭，擦腳穿鞋起身。把洗過腳的洗腳水，迎頭澆到了婆婆的身上。

婆婆當然不依，兒子回來以後，將自己的委屈哭訴給了兒子。紅霞的丈夫暴怒，左右開弓把紅霞的臉打腫，紅霞當天就回了娘家。

離婚以後，紅霞就再也沒有見過她的兒子。每次去夫家要人，都會被前夫和前夫叔家的弟兄們攔住，連門都進不去。黃家只有兩個女兒，沒有兒子。黃太太罵臭了前親家的祖宗十八代，可是嘴癮過了，還是見不到外孫子。

紅霞越加的怪。她不再說話，見了誰都熟視無睹。我大學畢業的那一年，在城南的家樂福超市裡見到了她。她站在賣洗髮水的貨架前，見到有購買意向的顧客，就過去推銷某種洗髮水。她沒有看見我，我繞過了那個貨架，默默地走開了。

琳霞技校沒有畢業就輟了學，交了一個男朋友，那男生每天都會騎著摩托車、戴著霹靂手套，在樓門口等琳霞。黃拉續很不喜歡這個男生。他的父母都是下崗工人，他自己也是沒有個正經工作，每天就是檯球室、錄像廳，頭上打著摩絲，胳膊肘子上一大片紋身，屬於掃黃打非小組的重點觀察對象。可架不住琳霞喜歡。每次男朋友的口哨一響，她就像隻輕巧的燕子，立刻飛向摩托車車把轉動時發出的神氣酷炫的轟隆聲裡。

琳霞不顧父母的反對，和她的摩托車男友結了婚。結婚以後，他們兩個自己擺攤做生意，日子過得還不錯。這個原本黃家看不上的女婿後來成了家裡主要的勞動力。他戴著霹靂手套、騎著摩托車，穿梭在城裡，替丈人一家買米、馱麵、換煤氣罐。紅霞鼓足勇氣去鄉下看兒子的時候，他也陪著，時不時地露出胳膊上的紋身和剛鑲的金牙，給大姨子壯膽。

我仍舊記得紅霞剛剛結婚，由她的新婚丈夫陪著，到娘家回門的情形。那是她的高光時刻。她是個美麗的新婦，身邊站著英俊的、對自己忠心耿耿的丈夫。幸福是如此蓬勃。幾年以後。高光退去，她接受了冷冰冰的現實，一頭扎進死寂的沉默裡。

山轉水轉、雲轉風轉，宇宙在運動，命運在發展。下崗工人們的抗爭在新世紀來臨前銷聲匿跡了，有一對兩口子都是工人的雙職工家庭，丈夫在喝下半瓶白酒後，用麻繩吊死在廠長的家門口。妻子拿著廠裡的賠償金和撫恤金，帶著孩子去了南方。

這像是一記耳光，打醒了混沌度日的人們。他們不再對工廠抱有希望，不再堵路，也不再來呂如意的家裡打麻將了。人們紛紛自謀生路，擺攤、找活，賣襪子、賣花生，做保母、做小工。不抵抗，也不墮落，就那麼開始日復一日，波瀾不驚的平靜。（下）