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美「有限感染」vs.中「無限封城」誰能擋下疫情？

全美450萬人辭職 去年11月創紀錄 20年來最高

山那邊是海（一一）

夏嫿

說到這裡，她的心給驀地刺了一下。她想起自己的父母，還有他們為她所做的犧牲，她忽然什麼也無法說出來。

天空上很漂亮的彩虹已經隱隱褪去，徐思佩也念叨了二字：「彩虹！」

那一刻，徐思佩明白了，彼得即便有天不是他的雇主，成為家人一樣的朋友，他們也無法相互懂得。環境、年齡、性別的不同，都是難以逾越的溝壑。

彼得有時也很關切地問她的打算。她可以怎樣回答呢？一年的OPT實習簽證過完，沒有公司聘請她，她就要永遠回國了。她是學酒店管理的，現在哪家酒店都在裁員。即便有人聘用，她也不敢貿然行動。父母說了，工作重要，她的小命更重要，一切等疫情好轉再說，酒店的工作等於是在抗疫第一線。

「熬下去會有柳暗花明嗎？」徐思佩問過自己很多次，疫情沒有好轉，人心卻在逐漸麻木。

「我不要在這裡等死，我還是回國！」這是徐思佩同學說的，說的時候聲調還故意揚高了幾度。

徐思佩沒吱聲，同學和她一樣的專業，很多情況都類似。不過同學有後退的資本，同學家裡就是合資開度假村的。

「你也跟我一塊回去吧！這美國的疫情，沒得救了。」

「你不想想，或者疫情過去了，人們會報復性消費，到時我們就是搶手的香饃饃。」

「什麼時候是過去？我算是看透資本主義、看透美國了，成事不足敗事有餘。這疫情，還越防越厲害，一天十幾萬新增病例。我最後悔當時沒有當機立斷回國。」（一一）

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