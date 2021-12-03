我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美大眾交通口罩令 延長至明年3月18日

華醫：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

笛子與口琴（一四）

李東文

他在城裡不缺房子住，也不指望什麼拆遷發財。建房子，差不多可以說是顯擺。

他跟我說：既然大哥的房子不肯讓你住，那我的房子也不能讓你住。

我說：如果大勇讓我住他的房子，我就不需要住你的房子了呀。

他說：我不管，反正大哥讓你住，我也讓你住。他不讓，我也不讓。

我搞不懂他的邏輯，但也懶得再聽他狡辯，用鼻子哼一聲轉身離開。那時我還住在祖屋中。祖屋雖然破舊，屋頂漏水，但好歹有瓦遮頭。

我站在下風處一邊抽菸，一邊想著我那幾個缺心眼的兒子，想著這幾天發生的燒心事。大勇兩公婆在不遠處哄孩子，說眼看就要天黑，得回省城，明天還要上班呢。

我知道再過一會，大勇必定會跟他兩個弟弟描述剛才的情景，添油加醋的。我在心裡冷笑，隨便你們私下裡怎樣嘀咕，老子今天算是忍到頭了。三個兒子如出一轍的惡行令我心碎，鬥志全無，感覺人生毫無意義，簡直想去通濟橋上跳河自盡。我們小時候，常有活不下去的人這麼幹。

大勇他們離開後，悲傷的我發覺手中還拿著笛子，下意識放到嘴邊，拚盡全身氣力吹響〈鷓鴣飛〉。

一曲終了，我淚流滿面，強烈的厭世情緒令我不想活了。轉身看一眼旁邊亡妻的墳頭，悲從中來，高舉笛子砸向水井的水泥立柱，笛子應聲而斷。

4

由於沒有田地種菜，而我又獨自住在山上，時間變得漫無邊際。為了打發孤寂，我白天吹笛子，夜晚吹口琴。夜晚不敢吹笛子，怕可愛的村長又跑來胡言亂語。音質最好的笛子被我發脾氣砸壞了，現在吹的這支，總讓我懷疑裡面是不是藏著小昆蟲。（一四）

上一則

英國文豪狄更斯手寫信將拍賣 估拍價近8千美元

下一則

垃圾收集站拾趣

延伸閱讀

開學第一天

開學第一天
羊的文化

羊的文化
戶外樂團

戶外樂團
共和黨和保守黨參選人白育青 闡4政見

共和黨和保守黨參選人白育青 闡4政見

熱門新聞

黛安／圖

是美夢還是噩夢？（上）

2021-11-26 02:02
黛安／圖

是美夢還是噩夢？（下）

2021-11-27 02:02
義大利駐台外交官紀大為談披薩。示意圖。圖／Pexels

創新披薩行不行？義駐台代表：鳳梨先不要

2021-11-28 12:37
李偉文早已啟動退休進行式，認為第三人生的重點是重新探索自己，也是追求夢想的另一個起點。（記者許正宏／攝影）

「一生玩不夠」 李偉文早早啟動退休進行式

2021-11-29 06:00

防疫旅館小記

2021-11-30 02:00

歐陽走了

2021-11-27 02:00

超人氣

更多 >
紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市
密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校
全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測
女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光

女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光
美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明

美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明