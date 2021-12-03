他在城裡不缺房子住，也不指望什麼拆遷發財。建房子，差不多可以說是顯擺。

他跟我說：既然大哥的房子不肯讓你住，那我的房子也不能讓你住。

我說：如果大勇讓我住他的房子，我就不需要住你的房子了呀。

他說：我不管，反正大哥讓你住，我也讓你住。他不讓，我也不讓。

我搞不懂他的邏輯，但也懶得再聽他狡辯，用鼻子哼一聲轉身離開。那時我還住在祖屋中。祖屋雖然破舊，屋頂漏水，但好歹有瓦遮頭。

我站在下風處一邊抽菸，一邊想著我那幾個缺心眼的兒子，想著這幾天發生的燒心事。大勇兩公婆在不遠處哄孩子，說眼看就要天黑，得回省城，明天還要上班呢。

我知道再過一會，大勇必定會跟他兩個弟弟描述剛才的情景，添油加醋的。我在心裡冷笑，隨便你們私下裡怎樣嘀咕，老子今天算是忍到頭了。三個兒子如出一轍的惡行令我心碎，鬥志全無，感覺人生毫無意義，簡直想去通濟橋上跳河自盡。我們小時候，常有活不下去的人這麼幹。

大勇他們離開後，悲傷的我發覺手中還拿著笛子，下意識放到嘴邊，拚盡全身氣力吹響〈鷓鴣飛〉。

一曲終了，我淚流滿面，強烈的厭世情緒令我不想活了。轉身看一眼旁邊亡妻的墳頭，悲從中來，高舉笛子砸向水井的水泥立柱，笛子應聲而斷。

4

由於沒有田地種菜，而我又獨自住在山上，時間變得漫無邊際。為了打發孤寂，我白天吹笛子，夜晚吹口琴。夜晚不敢吹笛子，怕可愛的村長又跑來胡言亂語。音質最好的笛子被我發脾氣砸壞了，現在吹的這支，總讓我懷疑裡面是不是藏著小昆蟲。（一四）