她與棋聖的合影（一）

趙梅英／圖

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你聽說了嗎？北美業餘圍棋賽會在薩凡納按時舉辦！

子瑩下班剛進家門，丈夫禾屏就從書房裡衝出來，向她報告這條新聞。眼神和語調一樣興奮，像在戶外紅炭上烤棉花糖，火花四濺，滋滋作響。

她帶一眾遊客爬上爬下一整天，腳上的運動鞋早變成了緊箍咒。在第一時間甩掉它們，長吁一口氣，漫不經心地問：你不是說這裡是圍棋蠻荒地嗎？怎麼辦起了比賽？

那是老黃曆，早蓬勃發展了，他立即回應，八、九段高手都會出場呢！前一段時間，我還擔心會被取消。以前都是在大城市，洛杉磯或紐約之類的，這回到我們家門口啦！

有點誇張吧！她想，我們家離薩凡納三十公里，當然，通過網上衛星地球軟體俯視，可能萌生近在咫尺的幻覺，但不忍點明。在疫情 陰影下熬過一年有餘，丈夫難得開心。何況他從小喜歡下圍棋，在大學時代榮任過棋社社長。對於她，迫在眉睫的事情像薩凡納河流上的眾多船舶，如果按噸位排列，圍棋無疑是幾百海里開外的小舢舨。

丈夫隨她走進了廚房，一拍腦門說：我有一個好主意！你們公司可以承攬旅遊呀，據說參賽者四百多，未成年人占一半，得有大人陪伴。你想啊，大人們不准進入比賽現場，樂得出去逛逛。

這下子小舢舨乘風破浪，沖到了子瑩的眼前。十幾年裡，她就職的薩凡納旅行社角力多家競爭對手，但身處喬治亞州的風水寶地，遊客蜂擁而至，沒為生意犯過愁。誰料到疫情期間封國封城，她去年只在春季裡接待了幾撥客人，隨即陷入失業狀態。一家人靠丈夫在藝術學院教授遊戲軟體開發的薪水，招架不住額度不一的帳單，更不要提飛漲的物價。兒女都在上大學，她和丈夫曾滿懷驕傲的心情，堅持支付學雜費，希望他們畢業時輕鬆踏上人生路。半年前，不得不替他們申請了高額學生貸款。

三月裡她終於打上疫苗，重返崗位，但行業復甦不像滿城的松蘿鐵蘭，一夜之間滋生蔓延。她一周勉強做滿三天工，急於尋找新客源，此時不禁豎起大拇指點讚：天才想法！難怪有人說，你和我是一個好團隊，連名字都押韻，禾屏，子瑩；子瑩，禾屏。

第二天一大早，子瑩向老闆描述了圍棋賽中的潛在商機。老闆是位紅臉膛的白人，年輕時從祖上繼承過一座農場，經營失利，半路出家做起了旅遊生意。他發燒烈酒和足球，對圍棋知之甚少，但讚揚了她的參與精神。

在旅行社這座鐵打的營盤裡，她顯然不是流水的兵，卻是無銜功勳。她一分鐘都不浪費，立即聯絡組委會。因參賽者大半是華裔，她仰仗雙語優勢，贏得了承辦家屬旅遊的機會，還精心設計了水陸兩日、盡情享受的內容，吸引了高達五十位報名者。

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七月裡的一天，天空一如期待中的晴朗，在薩凡納一家四星級酒店裡，圍棋賽拉開了帷幕。旅遊出發時間訂在早晨九點，子瑩提前到達酒店，在比賽現場主會議廳門口好奇張望。長條桌縱橫交錯，桌布雪白，梨木罐裡裝滿黑白棋子。兩旁選手正襟危坐，年長者鬚髯飄飄、年少者青絲繚繞，在頭腦中醞釀風暴，不出一聲，紛紛落子。

子瑩走出酒店，看到了旅行社的大巴，綠窗洞開，橙身子在陽光下耀眼，禁不住面露淺笑。問候過黑人司機，站到門口登記。參團者大半是華人女性，扯著花俏的長紗巾，一會兒鉤住皮包拉鍊、一會兒掛到門把手。隨後走過來一位清爽俐落的：短髮、黑超太陽鏡，冰綠色襯衣配直筒牛仔褲，雙肩包。她用英語報上名字，范妮，附加一句感謝。子瑩覺得她有些熟悉，是臉型、表情，還是聲音？

發車後，一些女遊客把頭探出車窗玩自拍，即時更新朋友圈，還七嘴八舌，用中文討論孩子們下圍棋的好處，比如提高智力、鍛鍊思考力、集中注意力、激發創造力呀。子瑩終於聽出了一些門道，圍棋特長和划舢舨或擊劍一樣，增強申請大學的競爭力。

子瑩拿起麥克風，把中英文導遊詞重複一遍，流暢如順水行船。在入行的頭幾年，遊客們時常抱怨她的英語口音。但她張開熱情的雙臂，擁抱各種膚色的堅冰，終於站穩了腳跟。她沿著過道慢行，給大家派送礦泉水。范妮坐在後排，頭向車窗微側，已摘下太陽鏡，閱讀一本英語雜誌，聞聲抬頭，顯現秀氣五官。

她是圍棋棋聖的妻子沐帆！子瑩確知她來美國 了，沒想到此時此地重遇，興奮地問：你不認識我了？我是子瑩，二十多年前在北京 採訪過你！對方的目光不無茫然，用英語答覆：你大概認錯人了。隨後接過礦泉水，左手無名指上的鑽戒閃過一道微妙的光亮。

子瑩回到自己的座位上，窗外懸滿松蘿鐵蘭的橡樹，幻化成北京夾道的白楊，大道盡頭是小路，小路旁有一幢研究生宿舍樓。其中一間的門是敞開的，四張床鋪有些凌亂，沐帆坐在長條桌旁獨自擺棋，微側著頭，神情專注，流露幾分俏皮。子瑩做為一家健康生活類報社的記者，通過禾屏牽線搭橋，前來採訪棋聖的這位新婚嬌妻。沐帆不無羞澀地一笑，說：我還真有點緊張呢。（一）