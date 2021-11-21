薛慧瑩／圖

他是我從小學到高中的同班同學，小時候因為腦子笨，沒少被我捉弄。但他不記仇，經常跑來跟我憶苦思甜，說些莫名其妙的話：「我們曾經有異常幸福的童年啊！」「簡老師九十二才去世，沒想到整天菸不離手的老菸鬼，能活那麼久。」「你還記得小美嗎？初二與我同桌那個小胖妞，十八歲嫁給我們班的小強。二十歲離婚，改嫁給大宇，初三轉學來我們班那個小矮仔……」有時他被酒精激發了事業心，跟我大談國際形勢、治村方略等等。

我們面對面站著抽菸，像要把香菸抽出某種境界。

村長又說：「這大晚上的，你在這墳頭吹鬼的笛子！」

「我吹笛子怎麼啦？」

「嚇人！」

「嚇人不至於吧？這麼好聽──」

「有人來我家告狀，讓你不要大晚上出來扮鬼嚇人──人家以為是鬼在吹笛子！」

我忍不住大笑起來。一開始我擔心笛聲干擾地裡的先人，沒想到驚擾了活人！我說行吧，下次吹口琴。

「你這個神經病！」

村長罵完提著手電筒，一腳深、一腳淺下山回家，摟他風騷的婆娘睡覺覺了。

蟲子的啾鳴聲此起彼伏，村長走路的聲音沙沙作響。還真有點嚇人，這狗日的荒山。我百無聊賴，回屋躺下想睡覺。煤油燈在床邊不遠的小桌子上，沒有被吹滅。我不滅燈是怕黑咕隆咚的招惹鬼神前來拜訪。與墳包為伍，就算我是梁丙子村狗膽最大的人，也心裡發毛。

夜晚九點多十點不到，我並無睡意。一隻飛蛾在火焰上端撲楞幾下跌下去，把燈弄滅。

「左右無事，那就睡吧。」我也懶得起來重新點燈，帶著幾分無奈，望向黑得幾乎看不見的屋頂，給自己心理暗示。

突然，我聞到什麼被烤焦了的味道，以為失火，詐屍般坐起，卻看到一片昏暗的光。煤油燈其實並沒有讓飛蛾弄滅，只是火苗被壓了下去。煤油燈完成了對飛蛾的火化工作後，又頑強地重新燃燒起來，散發光明。

「吱呀」一聲過後，風把木門吹開，一位身穿素色平常家居衣裳的女子進屋，撩起蚊帳於我身旁躺下。我心中頓時柔情似水，因為她是我日夜思念的妻子馬潔芳。我激動到無法形容，木板床被折騰到叫苦連天。我猛然驚醒，思維又還有一半尚留夢中，忍不住想，難道我剛才日了個鬼？伸手進內褲，摸到一片凌亂不堪。

屋外風吹得嗚嗚直響，像極了粵語殘片演到妻離子散時的配樂。我終於又清醒了一些，想起妻子已經死去多年，不由得後背冒涼氣。她的墳就在外頭幾步之外，爐灶旁邊。時間過得真慢啊，此時還未到十一點。身上痛，我抬手打死幾隻蚊子。夏日白天長、夜間短，但如果你一個人住在荒山，無論什麼季節，夜晚都會無休無止，沒有盡頭。

百無聊賴中，我拿起床頭的口琴吹〈北國之春〉。

「啪，啪啪，啪啪啪──」

一曲未了，外頭有人用石子砸我的小木屋。許多陌生的聲音於屋外大喊大叫：

「吵死啦，吹吹吹，吹鳥毛！」

「吹個快樂點的唄，悲悲切切，聽著尿急！」

「哪裡跑來的野鬼不幹好事，瞎胡鬧！」

「好聽，好聽，再來一曲〈莫斯科郊外的晚上〉！」……

我嚇得汗毛倒豎，手忙腳亂把口琴塞枕頭底下，老實躺好睡覺。我其實有點想開門看看，到底是哪些王八蛋在外頭瞎嚷嚷，但哪裡敢啊──我不停在心中祈禱：爸、媽、爺爺、奶奶、太爺爺、太奶奶，求你們顯靈保佑我，我都快被嚇破膽啦……

然後我想起，我們家這些先人已被建祥弄到幾十公里外的永久墓地，一時半刻怕是回不來，能幫我的，只剩下我的妻子。想起妻子剛剛才來與我相會過，我感覺自己其實也有靠山，又於迷迷糊糊中睡了過去。

第二天早晨我醒得比以往早。小鳥們在外面吱吱喳喳亂吵個不停，想多睡一會都不行。蚊帳裡停滿了吃得肚子圓滾滾、飛不動的蚊子。我昨晚已經打死了不少蚊子，手掌心上全是乾乾的小血塊。我跪床上用拇指和食指捏蚊子。右手的兩個指頭很快就黏黏乎乎全是血，改用左手繼續。睡覺前仔細掛好的蚊帳沒有留下蚊子能進出的縫隙，睡醒以後還是那樣，蚊子從哪裡進來呢？

長長的笛子掛在門邊的牆上，短短的口琴躺在笛子旁邊的托板上。我下意識摸摸枕頭底下，沒有口琴，什麼也沒有。為何我記得睡覺前將口琴塞進枕頭底下了呢？難道我在睡覺之前，並沒吹過口琴？

門外的地面很濕，低窪處還裝有雨水。應該是我睡得太死，不曾知曉昨晚下雨。

很快我就適應了山上的生活，沒再出現第一晚那種不堪。如果木屋所占位置，埋過跟我並無血緣關係的人，我住在這裡大概要維持更長時間的驚慌。但曾經短暫佔領過這方寸之地的，是我的父母以及爺爺、奶奶等人，我非但不感到驚慌，還十分有安全感。已逝親人總是慈祥、有法力的吧，能給我們這些尚在世間受苦的後人提供精神支撐，以及必要的神力庇佑。（二）