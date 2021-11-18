他像一只撒了氣的氣球，剛才還飽滿膨脹地在鋼琴前神采飛揚，轉眼間就萎縮成一團，落寞寡歡。

「哎，我越來越覺得對不起女兒。許心超沒練好鋼琴是有原因的，都是我不好。前幾年我工作 太忙，沒時間陪她去練琴，只好請她奶奶帶她去學。聽許偉強說，他媽年輕時喜歡音樂，但家裡條件不允許，我還特意給婆婆也買了一架鋼琴，希望她陪著女兒好好練習，同時也提高一下她的修養，別整天罵罵咧咧的。婆婆沒彈幾次，就不學了，文化修養一點沒薰陶出來，一言不合照樣摔摔打打。許偉強不謝我給他媽買琴，還嫌我有幾個錢燒得不行。你說氣不氣人？我那幾個妯娌更可氣，她們覺得我大方得過了頭，在婆婆面前，把她們統統比下去，讓她們很沒面子，成天說我壞話，家裡氣氛反而比之前更糟糕，直接影響到女兒練琴的心情。但是我絕對相信女兒有音樂才華，她只是缺一個高水準的老師。」

女兒時常心血來潮，嘴上說喜歡這個、那個，辛籽每回都盡己所能滿足她。等她買來樂器、請好老師，女兒又宣布說她改主意了，想學別的玩意兒，或者乾脆兩手一攤，什麼也不想做。辛籽不甘心，只能連哄帶騙、威逼利誘，到頭來女兒的事卻都成了她的事，女兒的各種功課、作業都變成她的功課和作業。

她還得時時盯著女兒，給她準備好琴譜、飲料、小點心，催她上課甚至是懇求她上課。遇上不負責任或者女兒不喜歡的老師，她還得四處打聽，另請高明。可要找到一個理想的音樂老師，不知有多難……儘管如此，辛籽仍然對女兒抱有極大的希望。

「媽媽，拉大提琴太枯燥了，我還是想再去學鋼琴。」（四四）