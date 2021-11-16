「這症頭聽起來好像現代人減肥過度，得了厭食症一般。」

「類似吧！新政府過江是春天的事，前前後後幾個月，秋天的時候，外公已經瘦成了一副骨架子。躺在床上翻個身，全身的關節都嘰嘰嘎嘎地響個老半天，才你拖著我、我牽著你的，翻一個面過去。帶去醫院輸液，看到一滴一滴的葡萄糖水從輸液管往下滴，外公恐慌得大吼大叫，說不得了了，茶神這下要跑去他血管裡頭找他算帳了。好不容易，醫師、護士一大幫人連哄帶騙，把點滴安置好。他還是在後半夜，一個病房沒有醫護的空檔，拔掉了身上的所有管管線線，從窗戶跳了下去。

「那間病房緊鄰著運河，跳下去之後，先撞到一個樹枝，彈出去剛好落在河水中央。

「奶奶說，第二天接到醫院的通知，她挺著七、八個月的肚子，匆匆趕去了運河邊上。那裡已經圍了許多人，原本在河邊消磨時光的，和那些釣魚 、釣蝦的，都統統擠到了水邊上。只聽見一個蘇州口音的女子大叫著：『儂今朝弗打恩啊？窩裡鄉格老爺等哩一個鮮頭開小酒哪！啊呦！到底為啥道理不打恩啊？儂格格叫三天打恩兩天補網，對栰！』

「好不容易擠到人群前頭，奶奶看到了外公同一些枯葉、斷枝的，一同漂浮在水面上。刮破的衣服露出了上半身，原本一具魚肉剔盡的魚骨架子，也就在眨眼的工夫，沾了水重新長出了一圈新肉來，像魚一樣悠游於水面上。

「忙到晚上，終於把外公遇水腫脹的身體安頓到棺木裡，並把棺木帶回家裡。」（一八）