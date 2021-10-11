有一種告別（全文完）

我張開雙臂，略顯悲戚，嘴上卻說：我要把你的所有祝福都保存好，存著以後慢慢消受。也祝你一切順利。如果哪天出來還俗了，再聯繫我。我的聯繫方式永遠都不會改變了。

她只是衝著我微微一笑……

因為有了第一次告別，使我對第二次告別有了思想準備，也覺得人世間的事會有不可預料性，不那麼樂觀，卻也不必悲觀。就如同她的第一次的告別一樣，本以為已是訣別，卻居然在大疫情 時重逢了，我還有什麼不可期待呢？

她隔著玻璃，給我看她寫的紙條：我會盡力照顧好你的朋友！我感激地雙手合十作揖。人生就是一次次告別！這句話突然在我耳邊響起，我感覺到這是告別的時刻。

是呀，本來我沒有期望會有這一次見面，終於見上了，也有了一些斷斷續續的交流，我已經知足了。我想對她說一些話，可是估計她完全聽不見。她身旁的白人修女充滿戒備地看著我，似乎我是她們世界的侵入者。我完全不理睬那位修女的存在，靠近玻璃，似乎是可以更接近她。

我動著嘴，無聲地說話：祝你心想事成、平安喜樂！

起初她好像沒有聽明白，我就繼續說，反覆了很多次，她眼睛裡終於有了笑意。她合十禱告，眼睛看著地下，頭再也沒有抬起來。我知道應該是離開的時候了。我轉身走了，再也沒有回頭。

我開著車上了高速公路，天格外的藍，晨間的雲都被吹散了。經過一個高速公路休息區，我停了下來，走出車，爬上一個高坡。回望遠處市區的高樓群，大教堂的尖頂若隱若現。這個城市正在經歷一場侵蝕著無數人生命的疫情，使人覺得哀傷。可是我心裡卻有一絲苦澀中的滿足，也許是一種天意，我見到了老同學，她尚好！（全文完）