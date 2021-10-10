不讓眼淚掉下來（三八）

我終於明白到，人老以後吃的、穿的不再講究，不餓、不冷就行。但身邊有人說話、有人聽他說話很重要。我小時候村裡有個叫彩霞婆婆的孤寡老人，總跟屋邊的石榴樹講話；我大學剛畢業時租房子住，年邁的房東去哪都抱著貓，瞧瞧四下無人，便跟貓聊天。

想明白這個道理，我一再慫恿馬阿姨講故事。

馬阿姨說，有個老頭，八十七歲，胃出血住院，八十五歲的老婆在醫院照顧他。當時是冬天，特別冷，老太太凍得不停咳嗽，無法入睡。凌晨兩點，同病房別人的護工看不過眼，打電話叫老太太開酒樓的兒子，送床棉被到醫院……

父親問：兒子開酒樓不是很有錢嗎，怎麼不請護工？

馬阿姨說：他們有三個兒子、一個女兒，個個事業有成，但全都沒心肝，你沒有辦法呀。

馬阿姨又說：還有個老頭，有兩個兒子、兩個女兒，其中一個在香港、一個在澳門 。老婆已經不在了，他自己每個月有好幾千元退休金 ，兒女也不缺錢。內地的這兩個，一個開了間牙科診所，另外一個開乾貨店，專賣高檔貨。老頭原本住養老院 ，要做手術，請了我，準備等他做完手術後照顧他。結果住進來的當天，護士發現他身上長滿了蚤子，趕緊隔離他，給他加做檢查。又發現還有別的傳染病，只好先把他轉去傳染病科，治好這些能傳人的病，才給他做那個大手術。是老頭自己聯繫我的，沒人幫他。也是他自己辦的入院手續，身上帶著八千元現金，交了兩千押金，剩下的六千元裝在貼身的口袋，也不捨得花。早餐不打算吃，問有沒有三元、五元的午餐和晚飯。送飯的阿姨說，早餐都五元、六元了，哪來三元、五元的午餐、晚餐！（三八）