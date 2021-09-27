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南柯記（四）

潘宙

他像兒子那樣，拿起手機鬼畫符一番，從互聯網那個人類集體記憶庫中，找到有關七十年代亞洲溜冰熱的相關圖文，給兒子看。

「這個我知道，」兒子說：「可是滾軸溜冰流行的時候，你們那邊不是都打完仗了嗎？你說過仗打完後，你們就不能接觸西方文化了，怎麼還會有溜冰場、迪斯可那些東西呢？」

「迪斯可要比溜冰場遲一點點出現──我也不知道啦，可能已經出現了，但還沒傳到我們這邊來。戰事恰好就在滾軸溜冰流行起來、迪斯可還沒出現之間結束，所以我們有了溜冰場，卻不知道迪斯可。」

可惜的是溜冰場存在的時間太短，其名稱、外貌他是一點都想不起來了，而他當時只是個小學生，所以也沒機會進去見識過。

但關於溜冰場的發現更堅定了他的想法：他的過去和現在，截然不同的生活環境的確有一種微妙的關聯。他決定親自踏查一下，找出彷彿前世今生般這兩個世界之間的更多聯繫。

他找了個不用上班的周六清晨，春夏之交，天氣晴朗，氣溫在暖和宜人的十七、八度。他披了一件薄外套，悄然從屋後的車庫出發，穿過寂靜無人的小巷，到了巷口，沒怎麼多想就往右轉。這是他讀小學時上學的路徑，也是兒子小時上學的路徑──這個他已經不覺得驚訝了。

他小時多半由母親帶他上學，兒子那時也是由妻子負責帶。他帶過一兩次，去來匆匆，都沒怎麼留意街上的景色，更不會想到：那很可能是他小時候上學的同一條路。

他一直想做這一件事：回到老家，重走一遍小時上學的路。但幾次回去探親，都因為行程安排，或太累太懶、或天氣不好（太熱或下大雨）而無法實現。（四）

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