「在自己的愛情中享受快樂就是福氣。一個人就可以幸福。」

「乾杯！」兩人舉起茶杯，乾杯的口號是對方的名字。常景祿說：「常景福。」常景福說：「常景祿。」

快樂快樂，樂的時候時間就過得快。轉眼間就凌晨五點了。景福叔叔和常景祿一起把客廳和廚房收拾乾淨。

「下次見！」景福叔叔送常景祿到門口，一臉燦爛。

常景祿彎著膝蓋擁抱叔叔，然後轉身穿過門，站直站高，大步穿過走廊，開始了新的一天。

景福叔叔送走心愛的侄子之後，洗漱完畢，回到沙發上睡半個小時，然後換衣服上班，也開始了新的一天。

新書發布會

我應邀參加了一場新書發布會。出書的作者是我一個好朋友的妻子，朋友希望我去捧場，我就答應了。

我並不直接認識作者，對她的著作一無所知。只聽說她寫的是奇幻小說，還得過一個著名的小說獎。

新書發布會在布魯克林 舉行。布魯克林是紐約 一個行政區。紐約由五個行政區組成，但每個行政區都更像一個城市，有自己的特色和文化。但是，這些特色和文化隨著時間的推移而變化，因此我覺得沒有合適的文字來定義它們。我只能說，每個地區都很有趣，像陽光下千變萬化的雲彩。

我乘公車再轉地鐵，花了大約兩個小時，才到布魯克林。

出了地鐵站 ，我發現自己進入一個褐砂石建造的迷宮。夕陽正在西下，落日餘暉中，這個迷宮顯得像一座海市蜃樓。我走了進去，都不知道會不會再出來；要是出來了，都不知道還會不會是原來的樣子。

這些褐砂石房子看起來就像巨大的樂高建築，一塊塊褐砂石精確地疊在一起。（九）