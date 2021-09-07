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全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

阿富汗復學情況曝光 ：男女學生分開坐、被布簾隔開

四分之一英里（二六）

凌嵐

舉目所見，桌上擺著的一瓶清酒，商標是一個巨大的草書寫的漢字。我集中目力去辨認那個筆意飛灑的白底黑字，最後認出那是「魁」。

在辨認字時，不知已經過去了多少時間，「魁」字似乎從紙上跳躍出來，站到我的面前。我伸手取了這瓶酒，給自己又倒了一杯，也幫鄰座的酒杯滿上。

這時飯局吃到最後一道點心擂沙丸子，一半的人已經離開。包間裡開始安靜，我聽到街上一輛電動車嘀嘀地走過去。那車聲聲聲入耳，而且帶著動感，我彷彿覺得，自己就坐在那看不見的摩托後座上，一路顛簸著，搖搖欲墜，駕駛者就是那個中年人。

半仙忽然轉頭對我說：你決定啦，就用「魁」哈。

我說是，這次心裡沒有什麼疑問，我開始有點相信半仙的超能力了。好像工廠斷電後車床上磨輪靠著慣性在飛轉，我的心裡空空的，一顆熱淚從眼角流出，我用手背擦了一下。這樣一個時刻，好像命運將被審判，謎底要揭開一樣。

中年人低頭在一張餐巾紙上寫寫畫畫，最後取了一張乾淨的餐巾紙，鄭重寫下一行字，對摺起來，交給我，讓我散席以後出門再看。然後這人喝乾面前的酒，跟我們沉默地打了一個招呼，昂然地離開。我把那張餐巾紙放進包裡，伸手再倒了一杯酒，喝完了才跟大姊告別。

酒的熱度燒著我的臉，讓我的心突突地跳著。出來以後已經很晚了，地鐵離開曼哈頓島朝布魯克林開去，經過一段高架在海上的路，窗外的夜色像雲一樣飄過。我顧不得窗玻璃的骯髒，把臉貼在上面。（二六）

地鐵 曼哈頓 電動車

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