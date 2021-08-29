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沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤

那些落地的前塵（五）

夏嫿

在國內輕而易舉做到銷售總監的位置，憑的是才華和機遇。理論而言，在加拿大，才華沒變，機遇應該更多。可最根本的語言是劣勢，如何做銷售？就像樹木拔離了土壤，該怎麼存活？

舒青沒法子和鍾偉溝通這些。他們的感情還是在初始階段，雖然鍾偉一直未出校門，但在感情方面的滄桑，絕對趕超舒青遠很多。

萬紅當面打趣過他們：「舒青應該是上天給鍾偉送來的最佳畢業禮物，鍾偉就是中了彩票頭等獎的。」鍾偉卻沒有任何中彩票頭獎的歡天喜地。

不管舒青怎麼自我安慰，還是挺失落的。舒青讀過很多這方面的哲言，諸如：感情並不是牆上按鈕，可以隨意撥弄來去，可以培養出來的感情是權衡利益的選擇而已等等，但她從不認為自己會淪為這類主角。

鍾偉建議舒青去上政府免費的工作培訓班，拓展人脈、增加工作機會，或者再去讀書深造，這些都不符合她的想法。舒青覺得可以走萬紅的路，當然不是做房東，而是越來越多國人到來，國內特有產品的商機會越來越多。只要確定專案開始，舒青無須再培訓、再讀書，何必費時費力去追尋一樣結果的東西呢？用最少的資源獲得最大的效益，舒青一貫執行得很好，這次只是有點糾結從哪裡下手合適。

萬紅看到舒青的困惑有些興奮，好像這樣可以填平了她們的所有高低不等，她和舒青，就會如同年齡，是一樣的。

「破繭成蝶是痛苦的過程，每個移民都是要經歷的。」（五）

工作 房東 移民

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