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美7天駭人數據：增24%確診、31%住院、22%死亡

FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

是時候了（三七）

陳謙

這時莎莉進來了。柳瓊用濕紙巾給父親擦了嘴角和臉，取下口罩，親了親父親的額頭，很輕地用桂林話說：「等下見了，爸。」

歡歡那輛深黑的大奔SUV已停在空蕩蕩的停車場裡。柳瓊坐進車裡，看到換下了防護服的歡歡，只戴著口罩，在頭頂鬆鬆地盤了個髻，整個人看上去小了一圈。「你這麼忙，還要送我，真是不好意思。」

「柳瓊姊，這樣講你就太見外了。疫情裡，生離死別是最難的一關。我都盡力配合。我們趕著改建房子，主要就是方便必要時，家屬至少能來說個再見啊！不是只對你們這樣的。」

「有你這個女當家，『金柏』真是幸運。」

歡歡望出車外，有點走神。柳瓊順著她的目光看去，望到那個仿造車站在路燈下的清冷輪廓。「我年初已在給『金柏』找買家，沒想到疫情就來了。」

柳瓊一愣：「你對『金柏』那麼有感情，投入了這麼多的時間和精力，做得這麼好。連我爸都沾了你的光，能在這兒──」

歡歡聳聳肩：「真的太累了。身體累可以扛，可心累，還有情感上的累，差不多到極限啦！在這人生的最後一站，我看得太多了。看著看著，連自己也老了。」

「瞎說，跟我你講什麼老呢！」

「真的，柳瓊姊。我想休息一下，透透氣，去看看世界。」柳瓊點點頭，沒接話。

「我最安慰的，是伯父最後到了『金柏』。有件事，我一直沒跟你們提，現在我想該跟你講講。這對伯父大概無所謂了，當然我希望他最後是放下的。」

「哦？」

「那是夏天的一個午後吧，我去查房。見伯父半躺著，雙手抱著iPad，在流淚。」（三七）

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