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通膨抵掉加薪 薪資不如疫前 漲幅追不到物價

「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

計畫（六）

隱匿

有一天，我忘了是怎麼開始的，她對著我吼叫，嘴上說著一些要求我不要把她當小孩管教、要求我給她一點自由、不要追問她所有的行蹤之類的話。

她還要我相信她，她說，既然選擇回到我的身邊，她自然就會忠於我。如果我們不相信彼此，那為什麼要在一起呢？反正就是這一類的話。我看著她扭曲的臉，想起她在咖啡館裡平靜的微笑，和現在有如天壤之別。

我開始伸出手來，將一切立即可以拿到的東西全都拿來往牆上摔──我相當用力，因為對我來說，這是對挑釁者的反抗，就算只是形式，也得完成才行。不過後來怎樣我就搞不清楚了，說不定我打中了她？說不定沒有？──直到，我終於看見她露出極度驚慌的表情時，才冷靜了下來，並且向她道歉。我也不知道為什麼，和以前不一樣的是，她立刻就原諒了我，並且緊緊地抱住我。我聽見她模模糊糊的聲音從我的懷裡傳了出來，她說：「對不起。」

她在顫抖。而我聞著她的髮香，撫摸著她的長髮，用剛剛那隻狂暴的手。

七夕夜，我在床上接到她打來的電話。我非常勉強地，將自己從女人溫暖的身體之內取了出來。

一開始她裝作生氣地質問我：「為什麼你情人節沒來找我？」

接著她又用撒嬌的口氣說：「我有一件很重要的事要跟你說喔！」

我笑了。因為從她的聲音裡聽得出來，她真的非常寂寞，她其實一直在等我。不會錯的，她做我的女人有那麼多年了。

「我馬上過去。」我說。（六）

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