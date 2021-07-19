為了不讓玉玲過於辛苦，能夠多休息，廣生狠了狠心，買了一輛二手車 ，他自己開著上下班和送貨，讓玉玲少為送他、接他多開車。

但是不管發生什麼，玉玲還是堅持，每天晚上拉著廣生外出散步。有幾天廣生看出來，玉玲實在太累，就提出他自己去散步，保證走完他們平時走的全部路程，老婆不必跟他一起去。玉玲同意了，坐在家裡的沙發上，等到廣生回家。

學武四歲時，玉玲終於撐不住了，忽然一天倒在客戶家中，再沒有爬起來。送到醫院搶救，也再沒有走出ICU，就靜靜地走了。

那天廣生還在店裡幹活，猛然聽到噩耗，立刻矇了，奔到醫院。他不知道他是不是能夠繼續活下去，還怎麼能活下去。但是慧梅坐在他左邊、學武坐在他右邊，他不能丟下他們，玉玲絕對不會允許他丟下兩個孩子。

家裡有人突然故去，最初幾天總是非常忙亂。找墓地、買棺木、安排葬禮，然後下葬。廣生在美國 沒有親戚，朋友也不多，安排玉玲的後事，一切從簡。下葬那天，廣生關了一天店門。

以後的日子，沒有了玉玲，家裡靜悄悄的，一天一天過去，一月一月過去，一年一年過去。

慧梅大學畢業，拿到學士學位。她跟廣生和學武一起，到母親墳上，把畢業文憑影本裝個小塑料袋，埋到母親的墓碑底下。

玉玲臨死的時候，跟慧梅說的最後一句話是：「你把大學畢業的文憑送到我墳上，讓我看看。」

三個人在玉玲的墓前，燒了香、磕了頭，哭了一陣。廣生知道，現在玉玲在天上，可以安息了。（全文完）