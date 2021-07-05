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邁阿密塌樓深夜爆破 完全崩塌後繼續搜救

房間裡的男孩（七）

李東文

他想當面跟秀明講，以後買房子，房產證上一定加上她的名字，不管她出不出錢。然後，他決定親自把秀明留在佛山的東西送過去東莞。

秀明在東莞一間手機配件廠上班，兩班倒，工資還不錯。她告訴明生，這幾天她下午四點開始上班，夜裡十二點以後下班。

明生問：半夜才下班，你回家不害怕嗎？

秀明說：哪有什麼家，我住工廠的宿舍，旁邊那幢樓就是，走路一分鐘。

「這麼近，如果你是貓的話，就不用走路啦，直接從樓頂跳過去。」

明生難得幽一默，秀明卻不領情：「你才是貓，神經病！」

隔天，明生早上八點從佛山鴻運汽車站出發去東莞。佛山到東莞九十二公里，從車站到秀明的工廠六公里，滿打滿算，三小時後就能見得到秀明。他盤算好了，午飯時跟秀明談談以後的計畫。他甚至還帶了秀明愛吃的滷水牛肉和公興隆的盲公餅。

一個人運氣如果不好，出趟門也會撞邪。這天虎門大橋發生大車禍，明生坐的大巴被困在橋上好幾個小時。等他按秀明給的座標去到時，已經是下午三點五十分。

秀明說：「我也想和你好好聊聊的，但我的上班時間到了，對不起了啊，明生。」

明生很餓、很疲倦，想躺地上睡一覺再回佛山。他一個勁地罵自己：我幹麼不坐動車過來呢？笨，笨，笨！

5

蘭蘭接到明生的電話後，火急火燎打車趕過來。明生蜷縮著身體，雙手抱膝坐在天橋底下，像個受了委屈蹺課的中學生。

明生說：「我剛才差點打車去虎門大橋了。」

「你去虎門大橋做什麼？」蘭蘭問。問完才明白他的意思，不禁打了個冷顫。（七）

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