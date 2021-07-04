離天國最近的隔離地（三）

趙梅英／圖

他迷惑了，企圖穿越黑鏡片看清她的眼神。排在身後的啞巴開始張牙舞爪地表示抗議，顯然耐心也變得薄如蟬翼。

「出於安全考慮，絕大多數C肺炎死者沒機會和親友告別，這有點兒殘酷，所以給每人一個補救機會。」她說，隨後遞給喬希一個呼機、一個小藥瓶，「去會議室休息吧！抗抑鬱藥片每晚臨睡前服一粒，比安眠藥靈驗。」

他一口氣服下一百粒安眠藥，都沒做到一了百了，抗抑鬱藥片會創造神奇嗎？他看著手中的呼機，忍俊不禁，三十多年前流行的產品居然陰魂不散。不過轉念一想，志願者向啞巴單向發號施令，何必浪費先進的通訊工具呢？

他像一個行程千萬里的旅人，抵達一個陌生國度，還沒倒過時差，卻接受了一堆不明就裡的資訊。他恍惚想起《隔離地手冊》上的規定，被驗明正身者入住酒店客房，其餘人棲身災難宿舍──會議室。不管生前是否受過同樣折磨，身分還是硬道理。

2

喬希在通向隔離地酒店的小徑上，嗅到了紫藤蘿花的香氣，於是記憶藉助香氣的魔力對身心無孔不入。在大廳裡，一排排「臨時居民掃描器」佔據了舒適長沙發原有的位置。白袍啞巴們站在它們面前，伸長脖子緊張兮兮地填表拍照，像海關門口愁容滿面的戰爭難民。一架白色山葉鋼琴在角落亭亭玉立，似乎盡力保持落魄公主的優雅氣質。

生與死之間的面紗如此輕薄，每人都能找到一個參照物，對應各自人生的一個時間點，而它，絕對是為他設置的。一個纖細的身影輕盈盈地穿越大廳，坐到了琴凳上，隨即一隊小精靈般的琴鍵上下跳動。音樂飄忽瀰漫，如水面月光、如空中蝶影。

喬希在讀博士的第二年，被選為留學生會理事，負責籌辦春節聯歡晚會，為借不到場地發愁。他在電話裡說服了H酒店的王老闆，免費出借酒店大廳，「回饋社區」，令同學們興奮萬分。

他提前幾天勘察場地，希望挪動大廳裡的白色山葉鋼琴，騰出位置做中心舞台。前檯告訴他必須請示經理，即老闆的女兒沛影。

當他乘電梯踏上十二樓，走進她的辦公室，心情似乎比第一次會見博導還緊張。不料看到的是一位眉眼勻稱的陽光少女，坐在大辦公桌後面扮演成人角色。

她站起身，落落大方地和他握手，藏藍小西裝和粉藍百褶裙類似高中校服，飽滿的身材呼之欲出。她操一口有些蹩腳的漢語，不說「很好啊」，而說「好好欸」，還拉長嗲聲嗲氣的尾音。

她用微型咖啡 機煮了一杯咖啡招待他，見他把三個糖包傾倒進去，說：「你會讓咖啡變味的。」

他自嘲：「我是鄉下人。」

她雀躍地迎合：「我也是鄉下人！」

據她講，她的父親生於高雄，年輕時在一艘國際郵輪 上當船員。郵輪到紐約就「跳船」了，一頭紮進一家酒店，不知天昏地暗地打工。多年後存下一筆錢，娶了她的母親，一位有公民身分的廣東鄉下女子，在布魯克林開了一家小旅館 。她不喜讀書，從十一、二歲起，在廳堂和廚房裡幫忙。待她高中一畢業，父母就用賣掉小旅館的錢做首付，買下了這家酒店。

電話鈴響了，她看一眼顯示幕，說了一聲「不好意思，我必須接」，隨後與來電人討論酒店的網路故障，英語純正流暢，讓他著迷。

他踱到大落地窗前看風景，窗下的河水正披著金紗無聲流淌，感覺她的目光暖洋洋地落在身上。他生得一副好皮囊，被女同學們譽為大陸版的金城武，還有一副軟心腸，對路邊的流浪狗都會表示友好。

春節晚會獲得了成功，其中雙人舞蹈梁祝化蝶的節目令在場觀眾最受感動，伴奏者是L大學音樂學院的年輕助教薇爾瑪，一位金髮的身材纖細的女子。喬希聽她演繹東方淒美的愛情故事，瞥見站在不遠處的沛影，心中湧滿了前所未有的情感。

男同學們對他和沛影的戀情意見統一：「你小子看中了王小姐的status！」他微微一笑，並不反駁，心想status不就是芳華佳人嗎，哪個男人不想攬她入懷？

他和沛影喜結良緣後，拿到了綠卡，卸下一副精神重擔。不幸的是，丈人中風了，一頭栽倒在酒店大門口的石階上，健康每況愈下，一年後離世。

喬希製作了一個Excel表格，列出繼續或放棄讀博的可能結果。繼續，累死累活熬到畢業，面臨與白人的激烈競爭，也許到大學教書、在醫藥企業搞研發。做博士後，或失業；放棄，會早日賺到房子、車子、票子等。

對比之下，一度夢寐以求的學位變成了食之無味的雞肋。他接手了酒店的生意。他的父母，東北的一對普通職員，夢想過他能成為生物界的李政道或楊振寧，聽到這個消息後，痛哭了一場。

喬希帶人換掉了酒店裡老舊的花地毯，撕下了過時的壁紙，打造簡潔雅致的風格，還顯露出生意經營的天賦。兩三年後，就給父母寄錢買下一套商品房，令他們破涕為笑。（三）