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1張圖：全美54.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

通行證（四）

張幸

三花在下面小聲說：「他這真是受刺激了，在黨小組會議上他第一個發言，說對小龔我最了解，雖然我們現在分手了，我還是支持她入黨……囉哩囉嗦一大堆。」

雖然分了手，牛春嶺並沒有完全死心，見了小龔還是噓寒問暖。但明眼人都能看出來，牛春嶺整個人有點頹。自從談起戀愛，系裡他還是例行公事地常去，但對班務不大熱心了，對同學也不像以前一樣熱情，有「革命已然成功」的得意和鬆懈。現在沒了小龔，他的懈怠反而變本加厲。要是班裡再來個選幹，他這個班長恐怕要落選了。

牛春嶺情緒低落一方面是因失戀，另一方面是暑假回家受了打擊。他同村的中學同學，現在當了村長，家裡蓋了三層樓房。一個貧困地區貧困山村的村長，竟然號稱家裡有存款一百萬。且不論一百萬是真是假，那三層小樓明晃晃在那裡杵著，要牛春嶺拿出錢來給家裡蓋這樣的房子，他是沒有的。高中時，牛春嶺是班裡的尖子，那傢伙的成績是倒數的，哪知他在外面世界闖蕩了這些年，混得還不如這小子。

要不當官，哪有「錢」途，牛春嶺忿忿地想，做一介書生只能清貧一輩子。他早知道這個道理，大的不說，他在班裡當一個小小的班長，班裡活動剩下的膠捲，就可以拿去給小龔照相，沖洗費也在班費裡開銷了。他宿舍裡打開水的水票，不也是用班費買的嘛。不過班長是個芝麻官，油水太少。難怪三花熱中於當幹部，學校的幹部身分是以後在單位得到提拔的良好背景。所以，牛春嶺要不斷提高政治素質，為以後參政、從政打好基礎。

但是，牛春嶺能感覺到他的群眾基礎在流失。三間男生宿舍，對門四個人，小高、小崔等三個年齡偏小的組成三人幫，吃飯、學習總在一起；一個胖子愛獨來獨往，自得其樂。（四）

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