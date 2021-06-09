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邂逅的海（五）

李紀

日本時代，對所謂的祖國有一些文化眷戀的他，還到中國杭州美專教過書。戰後，回到家鄉嘉義，熱心公益，卻不幸死於「祖國」軍隊之手。

第二展場以沖繩畫家作品為主。

沖繩人成為日本人，命運與日本繫在一起。

台灣人曾因被割讓而成為日本人，戰後在祖國的迷惘中成為中國人，捲入右左政黨挾持的國家競奪中，仍未真正解脫。

台灣和沖繩都是海島，被海環抱著。海也將台灣和中國連帶起來。二二八事件發生時，有一些台灣人流落沖繩，最接近台灣的石垣島，還通行台語呢。

沖繩博物館和美術館十年慶，特別企畫了這個展覽，意味著某種連結。歷史與現實的情境也經由美術呈現。

記得，一九九○年代，二二八事件被談論時，台灣的美術雜誌《雄獅》，刊載過一篇〈殞落的星：陳澄波──世紀的追悼與台灣美術史的某些反思〉。詩人筆觸下的陳澄波，有袓國的噩夢二二八，有苦悶的歷史光與影，有藝術的局限美與真，有南國的情熱死與生。

李溟看著陳澄波的展出作品，突然看到她。

上午在與儀公園、山之口貘詩碑前相遇的人。

她也看到李溟。

展場只有他們兩人。美術館的工作人員偶爾會巡場，但展場安安靜靜。

他等著。她看著看著，走過來了。

「又遇見了，好有緣喔！」

「是啊！」他回答。

兩人就這樣一起看畫，也一起搭電梯下一樓大廳。

李溟看到大廳一角的咖啡空間，問她要不要一起喝咖啡。

兩人走向咖啡空間，選擇邊邊有窗的位置坐下來。也各叫了咖啡。在等候中，交談起來。

她長得很秀氣，留著長髮。眼睛大大的，笑起來相當迷人。

「喜歡看畫嗎？」

「是啊！」（五）

➤➤➤邂逅的海（四）

台灣 二二八事件 咖啡

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