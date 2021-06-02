「你怎麼會在C城？」我問他。

「那你呢？」

「我來出差。明天就回去了，中午的飛機。」

「哦。」他喝了一口啤酒。「我也就是偶然一次路過這裡，挺喜歡，就留在這了。租了個小屋子，白天在家幫人家翻譯東西，晚上出來耍，挺自由的。」

我本來想問問他和于夢然的事，想一想還是算了。

「你知道嗎？于夢然快生孩子了。」他忽然說，「也不知道是男孩還是女孩。」

我沒說話。

「時間過得真快，轉眼間咱們竟然也是要當別人叔和姨的年齡了。」他把大玻璃杯裡的啤酒一飲而盡。

「是啊！歲月如飛刀，刀刀催人老。」我笑著說。

「你過得怎麼樣啊？」他問我。

「還行吧！老樣子。」我說。

「和你家那位，一切都好？」

「嗯。我們下個月就要結婚了。」

他突然笑了，「好，記得給我發喜帖，我要給你隨份子。」他朝服務員招了招手，又叫了幾瓶啤酒。

我們聊到夜市打烊。他喝得醉醺醺的，卻還是堅持看著我上了計程車。等我到了酒店，想發條資訊給他，才發現原來我根本沒有他的電話號碼。上一個手機 丟了以後，以前的QQ號也登不上去了。我無法再聯繫上程頌，他自然也沒能收到我的喜帖。

一個月後，我的婚禮如期舉行。三年後，我離婚了。

4

離婚的原因很簡單，結婚三年一直沒有孩子。其實我們本都不是非要孩子不可的人，可發現懷孕困難這件事以後，這反而成了我們之間一個最大的問題。我們各自都去了醫院檢查，都沒有問題。可偏偏兩個沒有問題的人在一起，卻無法孕育出一個生命。（四）

➤➤➤心雲（三）