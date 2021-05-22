狄先生來了，去關水閥。過一會兒水滴小了，狄先生就搬來梯子，開始修繕。

郁歡如今學會了打發時間，聽聽音樂、看看肥皂劇。那天她正在聽收音機裡面的歌曲，羅尼說好聽，《蝴蝶夫人》。

郁歡說：我倒不知道，你好厲害。

羅尼說：我是義大利 人。好像義大利人與歌劇 是生而一體的。

郁歡對這種將民族驕傲掛在嘴上的人，頗有好感。那種驕傲不是裝的，是發自內心的。

郁歡說：我喜歡帕華洛帝。

羅尼就說：那是最好的。我見過多明哥，絕對英俊、絕對有型。

郁歡說：現在也見老了。

兩人正談論偶像的時候，聽到後面「嘩啦」一聲。原來狄先生手執一根大鐵棒，將天花板捅了一個大窟窿。天花板裡面的碎石子、碎水泥和小木屑，一股腦墜在地上。

狄先生此時也如水泥人一樣，周身都是灰塵，連眼鏡上都是灰塵，一時雙手亂抓。優雅的羅尼就皺皺眉，說一句ciao ciao，快快地走了。

狄先生像貓一樣，將自己的臉抹了半天，回過神來，站在梯子上看了一會兒，說：裡面水管沒事兒，我現在就上樓找他們。

隔了一會兒回來說：這些人，洗臉、洗澡，不在水池裡，撩起水就往身上撲，撲得遍地都是水。然後說要給地板打防水層，就走了。剩下天花板上吊著一個黑洞，明晃晃的，讓郁歡感到自己站在廢墟中。

黃昏時，領事一家人出來了，領事夫人穿著鑲金邊的紗麗，搖晃著富態的身子，走在幾個女眷中間。大女兒抱著小寶寶，小女兒跟在後面，還有二女兒和媳婦站在兩側，都是飄飄灑灑的紗麗和輕薄衣褲，是一個有儀式感的散步姿勢。（二三）

➤➤➤日落（二二）