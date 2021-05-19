生活就是這樣擺在這裡，每一個孩子都這樣生活著。

在一個雪夜，劉翔一個人在店裡，突然聽到外面騷動。他走出門，門一開，見到夏霧從加油站一路奔跑過來，後面跟著警察 。夏霧跑到店門口，被警察用槍頂著腦袋。他抬起頭，臉嚇成了土黃色。

他對劉翔說：我的朋友，快對他們說，我是好人。

但他的乞求沒有用，因為劉翔也被命令不能動。警察對劉翔說：回店裡去，沒你什麼事兒。劉翔就遵命退回店裡。

劉翔望著警察把跪在地上，哆嗦成一團的酋長子夏霧，拎小雞一樣拎起來，檢查他的全身，什麼也沒有。

警察便放了他，夏霧站起來，拍拍身體，進了門，臉色還是土黃色，驚魂未定，

劉翔說：你幹了什麼？

他說：我什麼也沒幹，他們以為我偷了東西。

劉翔說：為什麼認為是你？

夏霧就聳聳肩，他說：因為我是印第安人。

酋部落在一個黑夜搬走了，就像來時那樣。劉翔只聽到「乒乒乓乓」的聲音，並不知道他們正在搬家。

6

狄先生在數天之後來到紐曼街。

房東 狄是香港 人，難民。他自稱是台山人，偷渡到香港，然後到加拿大，後來回去娶了過埠新娘。按照拼音，郁歡知道她的名字叫丁俊惠，因為每次的支票不僅要寫上狄先生的名字，還要寫上丁俊惠的名字。

丁俊惠對資產懷著極大的熱情和控制慾，在劉翔買了秦叔寶的小店之後，去公證過戶時，丁俊惠就是以房東的身分去的，她穿一件檸檬黃的上衣，臉上掛著不太自然的笑容，她的笑容讓郁歡覺得僵硬。

在丁俊惠看來，做房東是一種高高在上的地位，因為要匹配這個地位，她需要拿出一個恰當的笑容，她好像戴了一個面具。（二○）