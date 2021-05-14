今天卻奇怪，要賒帳，劉翔心情不好，當場拒絕。沒想到布萊恩撒起潑來，指著劉翔大罵。劉翔也不示弱，立刻就要叫警察 。

正糾纏著，布萊恩突然放聲大哭，這一哭嚇壞四個中國 人。布萊恩哭得驚心動魄，一張臉上雙眼緊閉，只剩一張大嘴，嶄新的巴拿馬草帽也滾到了地上，聲音震得本來不平的貨架嗡嗡作響。

郁歡只好勸他不要再哭。狄先生夫婦呆立一邊，狄太太一張臉已經灰黃。狄先生就說：那你們考慮，我們先走了。

布萊恩一邊哭，一邊控訴。他開始罵他父親、罵他哥哥，說本來房子有他一半，家裡的產業也是他的，不知道怎麼回事，他就什麼都沒有了。如今每個月只給他固定的生活費，那點錢怎麼夠他花銷，喝酒都不夠。如今淪落到了沒人給錢的地步，產業也成了他哥哥的。上次他想要點錢，到他哥哥的公司門前，那個混蛋居然不見他。

郁歡這才明白他搬出來的原因，想起去年夏天，從美國 佛羅里達來的那個皮特，來的時候穿著白褲子、紅襯衣，戴一頂兩頭翹的小涼帽。來到這裡是分家產的，開始是一天一小瓶酒，但隨著分家產情況的越來越糟，就改成一天喝三瓶，到後來改喝大瓶劣質酒。等到離開的時候，已經變成了一個衣冠不整的酒鬼，來時的彬彬有禮也變成了滿口詛咒、胡言亂語。財產真不是好東西，它讓人們失去理智、失去正常的生活，變成一個病人。

面對布萊恩，郁歡沒辦法，說：借給他一瓶吧！

劉翔犯了倔，堅決不幹。布萊恩哭夠了，便蹲下腰，將草帽撿起來，胡亂扣到腦袋上，一路罵罵咧咧地走了。（一五）

➤➤➤日落（一四）