雖然隔著十年歲月的緩衝，記憶仍像黑洞般吞噬她，讓她窒息暈眩。

幸好當時吉吉沒有被書架壓住──她正好蹲在書架的缺口處──只被大部頭的書籍狠狠砸到頭，輕微腦震盪，廖秋盈也未曾追究。但那之後，芷晴再沒有踏入廖秋盈家。她沒有顏面見她，「易子而教」的結果是她差一點把對方的孩子殺了。

十年裡還發生很多變化，生活裡大小事情把人推搡著前進，不容多想。尤其是移民家庭 ，什麼都是第一次。芷晴家第一次買了房子，安頓下來。莉莉徹底放棄鋼琴，自己作主選擇學長笛，還考入青少年管弦樂團。她開心多了，音樂成為一種團隊努力，而不是個人競技。芷晴第一次全職工作，朝九晚五，勞碌之餘，早就放手讓女兒學習自理。莉莉快上大學了，還常跟母親撒嬌，細細清算小時候被迫練琴的舊帳。

別想了，芷晴輕嘆。翻開家裡訂的華文報紙，眼睛掃瞄地方版。突然一個小標題抓住她的視線：「台籍鋼琴名家廖秋盈病逝‧紐約 樂壇惋惜發起紀念音樂會」。

她驚呆了。報導說廖女士十多年前曾罹癌，治療後有效抑制病情。然而一年前突然發現另一種癌變，凶猛侵襲無力遏止，英年早逝。女兒喬吉安娜將在音樂會上獻唱德弗札克的〈母親教我唱的歌〉。

列車徐徐轉向，芷晴看著車窗外，大都會 的天際線進入眼簾，在朝陽映照下薄明如翼，如海市蜃樓般虛幻。隆隆列車滑入東河水底隧道時，淚水模糊了她的視野。她終於明白當年廖秋盈勸她放手的意思。

芷晴要去聽那場紀念音樂會，她要見見吉吉，當面跟她說一個易子而教的故事。（全文完）

➤➤➤易子而教（五）