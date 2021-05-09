吳孟芸／圖

賀婉青

惠雯是窮得只租得起治安不良區公寓的亞裔學生，為了拿到工作簽證 留在美國 。從商業改讀護理，課堂、實習兩頭跑，吃無定時，理應跟高檔白人區有門衛看守的豪華莊園沒有交集。卻因護理班的白人同學Jennifer慢跑時，被滑手機的駕駛撞得彈飛出去，腿斷了，上石膏要半年，不能開車。遂請惠雯接替她課餘的兼差，幫不方便外出的孕婦採買食物、確認孕期吃得營養健康，並接送到醫院產檢回診，代班到她拆石膏能開車為止。

惠雯要拄柺杖的Jennifer放心，幫不良於行的同學本義不容辭，何況還有豐厚的報酬。

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第一次惠雯開車到「白金莊園」門口，保全的電門感應，閘門開啟，她緩緩地開上環形車道，往上爬坡。紅頂磚瓦的角樓瞬間跳入眼簾，兩層樓高淡黃的石柱群連接起十數個圓弧門廊，白抹厚灰牆一垛、兩垛、三垛地圍繞主建物，像座西班牙皇宮。小時候她嚮往嫁給王子住皇宮，現在隨意進出，發現快樂幸福的公主，是失去自由的公主。

初見Anne，額頭兩側的頭髮打個小彎垂吊在髮際，一頭金髮披瀉像絲瀑，在起身轉頭間搖曳飄蕩，跟室內立在角落的大理石維納斯雕像，像同一個時代。這裡像博物館，有銅金色厚木頭裱框的人物畫、半身的銅雕，惠雯站在這，不只是外表格格不入，更像是從外太空 錯入的外星人。她震懾偌大的挑高門廳，光線從四面八方開闊的落地窗湧入，推擠她站在進門落地大座鐘的陰影下。

Anne像穿大蓬裙跳華爾滋的公主，扶著肚子緩緩地走來，和惠雯熱情地貼頰三次，比一般美國人慣有的兩次貼頰禮多了一次。

「妳是Whitney吧，我是Anne，Jennifer的腿還好嗎？」Anne的聲音帶著濃濃的憂愁，惠雯看她蹙眉的苦樣，想起《歌劇魅影》中的Christina，純真善良。

「Jennifer打了石膏，只是行動不便，其他都好。」

她將已採買的食物：菲力牛排、龍蝦、干貝、有機蔬果放在地上，問還需要幫忙嗎？Anne指挺起的肚子，再指廚房，惠雯會意了，將食物拿到廚房的流理台放。

平常惠雯陪媽媽買菜，一定是她提，拎回家後，丟掉塑膠袋，再分類放入冰箱。原本她也想這樣做，但「白金莊園」的室內宏偉空曠，往前看，長不見底，她怕長廊的盡頭，有大狗會撲過來。

日後，她對自己的想像發笑，屋內沒有動物，狗毛會導致孕婦過敏，這裡連長毛地毯都沒有。

向窗外望去，廚房外有座標準比賽規格的網球場，是她玩網球桌遊的超級放大版，只是桌遊至少有兩個人偶，這裡沒有人。廚房的流理台、冰箱、烤箱是全系列銀灰色的不鏽鋼，超現代的設計。如果放在五星級飯店的餐廳，會覺得簡潔俐落，裝置在住家，感覺冰冷。

這裡雖大，卻沒有人氣，沒有人走動的痕跡、沒有使用過放在桌上的杯子，沒有家庭的照片。豪華的住宅飄散冷凝的氣氛，是極簡主義嗎？有錢人的生活方式果然跟平常人不一樣。

疑問很快就被學校繁忙的考試拋到九霄雲外，只有進入「白金莊園」的門口，等待厚重的鐵閘門從左而右慢慢地滑開時，猜忌的念頭才會跟鐵鍊絞動的聲音一起跑出來，然而，隨即被鄰居經過的車聲打斷。她注意鄰居跟她會車時，會刻意地減速，朝車窗內的她多看幾眼。

她的窗是暗色的防曬玻璃，不容易看清，惠雯反而看清每雙眼欲向內窺探的好奇。大家以為她是「白金莊園」的女主人，不知道她不住在裡面，只照顧裡面的人。

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套大棉恤、穿牛仔褲的惠雯本來應該穿套裝、拿公事包在高雄的家族企業上班，一趟暑假的語言遊學後，她改變了人生方向。美國的氣氛自由，無拘無束，連公路兩旁的樹都在跳舞，她決定留在美國，投靠嫁到美國的大姊惠珍。

大學的畢業考完，她跟同學燒掉所有的教科書，不是整落地燒，是一張張像紙錢地燒，燒盡折磨她的教條、圖表。（一）