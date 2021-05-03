蟬捕螳螂，黃雀在前（七）

雷霆仍不動聲色地問：「那寶柱有沒有說，韓耀禮現在何處？」

「他就說他倆一起回來，半道上耀禮跟他分手了，要去其他地方打工，聯繫不上了。」

雷霆要求見孩子，孩子十一、二歲，一臉困惑，有些驚恐地看著不期而至的一屋子警察 。雷霆讓同來的技術刑警提取孩子的血液樣本。

另一頭，霍子陽一行人順利地抓捕到韓寶柱。

他是一個鄙俗猥瑣的男人，縮在審訊椅上，衣著破舊骯髒。一雙眼睛渾濁躲閃，看見雷霆打量他，把頭低下，有點不敢看人的樣子。

「我不知道。我們是一起去了上河，後來分開了，他要去天津，我就自己回來了。」

「所以你不知道他死了？」雷霆問，韓耀禮的死亡要依據DNA 的檢測 結果最後確定，現在他要看的是韓寶柱的反應。

「他乍會死，我前不久還見過他。」韓寶柱聲音提高幾分，有虛張聲勢的反應過度，雷霆心裡有數了。

「不久前？什麼時候？在哪裡？」雷霆咄咄逼問。

「兩個月前吧！三個月前？記不清了……」

「那你認識賈元龍嗎？」雷霆轉換了話題。

「不認識。」韓寶柱脫口而出。

「不認識？去年十二月到今年一月，你跟他打了那麼多次電話，怎麼會不認識？你要看電話公司的通話記錄嗎？幾月幾日幾點幾分，打了多長時間，都有記錄，你要看一下嗎？」

雖然是夏天，但審訊室有充足的冷氣，韓寶柱額頭上的汗卻一顆顆從頭髮裡淌下來。（七）