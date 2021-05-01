蟬捕螳螂，黃雀在前（五）

「沒什麼可疑之處。」老王說，「除了這個。」

老王戴著乳膠手套的手掌攤開，上面有一片乾枯的樹葉，樹葉邊緣有一小圈醬色污漬。

「肉眼區分不了到底是油漬、污漬、血漬，說不太清。現在我來做抗人血實驗，如果能確定是人血，可以送檢測 試DNA 。」老王慢條斯理取出他那銀灰的寶貝工具箱，取出試劑。

雷霆兩眼向天，嘴唇翕動，一時間幾乎變成了信徒，祈禱老天長眼。這條線索再斷了，此案真麻煩了。

「是人血。」老王嘴角上揚，樂了。

雷霆像打了一針強心劑，滿臉放光：「趕快送檢。」

DNA檢驗員宣布，樹葉上血液的DNA與屍體的DNA一致。雷霆心裡這麼多天的壓力一下釋放了，頓時雲開霧散、陽光綻放。

受害人的血跡出現在這輛車上，這輛車應該是拋屍交通工具。賈元龍從疑似被害的角色，一躍變成凶嫌。他應該是畏罪潛逃了。

5 韓寶柱

賈元龍一個一米七三的人殺了一米八三的人，還是用斧子砸頭，真有些出人意料。或者，有同案犯？

對賈元龍家的搜查，沒有發現任何被害人的痕跡。但是，賈元龍手機 號的通話記錄卻顯示異常，有兩個號碼跟賈元龍有密切聯繫，而且都是在去年十二月到今年一月份之間。

「我就喜歡異常。」從電訊公司回來的霍子陽志得意滿，用手指彈著打印出來的通話記錄，「一月二十四日以後，這兩個號碼跟賈元龍再也沒有聯絡過！你說妙不妙？」

這兩個電話號碼不是本地的，是河北廊坊的。他們是賈元龍在外地的同案犯？

任伶推他一把：「那你還等什麼，還不快去跟廊坊警方聯繫，查查那兩個號碼的主人！」（五）