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1張圖看疫情：美1億6505萬人已打疫苗 逾55.5萬死

陌生地（三○）

章緣

門應聲而開，一股酸臭味。他把門敞開著，讓新鮮空氣進來。裡頭一個木製吧檯，後面是空空如也的玻璃酒櫃，只餘幾個酒杯垂掛。有幾張粗重的方桌和椅子，兩張桌子併在一起，上頭有塊毯子。他睡覺的地方？有時睡在這兒，在廁所裡洗浴，在小鎮吃飯，去該去的地方掙錢，然後去找她？

「就是這兒啦！」他兩手一攤，「過去幾年，這裡就是家，我們的家！我們付出所有，該死的疫病一來，房租沒有，存貨拿走，朋友討債。然後，我的兄弟倒了大霉，什麼都沒有了。」

從那排髒玻璃窗看出去，不遠處即是沙灘。坐在這裡可以看到海景，有夕陽，也許。喝醉了，踉蹌在沙灘上走，踢沙、倒地，看著天上的星月。艾諾曾在這沙灘上拍了一張照片。今晚有月亮嗎？

他突然拉起她的手，「走！」

「不！」她雙腳踩煞車，還是被男人強力拽著到酒館後，走進林子裡。地上高高低低，樹根和石頭，地很鬆軟。空氣中有腐爛味，天空掛著的是鎌刀似的冷弦月。

「不要！」

男人把她拽到一棵大樹下。細小如針的葉、粗礪的樹幹，看不出是什麼樹。也許是她知道的，屬於她過去的世界，也許是不知道的，屬於之後的世界。夜鳥長啼，什麼蟲叩叩唧唧地叫，蜘蛛絲沾上她的臉。男人把她拉到大樹後，那裡有斜坡，隱隱約約有個陷落的池穴。

「不，不！」

她的掙扎和尖叫，引發一陣鼓譟。達達達達達達達，像機關槍掃射，一排排子彈連發，又像塑膠片撞擊，派對上那種假手，不費事就可以拍出很響的掌聲。

「打開你的手電筒！」（三○）

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