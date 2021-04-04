我抻長脖子，睜大眼睛向舞台張望。香霞斑斕，滾燙的尖叫聲震落漫天彩蝶的粉末，霄凡模糊一片。什麼也看不到，什麼也看不到，我動彈不得，呼吸困難，急得大哭，猛地醒來。

淚水浸濕了枕頭，周身是空蕩蕩的黑暗，我找不到MJ，也找不到自己。

「我想為你摘一朵醞釀在一百光年外的紫羅蘭，為你點一束刻著溫暖謎語的仙音燭。我沿途留下履跡千萬，唯在離你一步之遙的角落停止不前。我想耽溺於暫時的永恆，在永恆的溪流中變成一株北堂萱。永恆在哪裡寄宿，是未卜的將來，還是夭折的昨天？」

──那篇〈冰凍記憶〉，我將優雅維持到收尾：「我知道，我可以創造與他的重逢，但我怕即使求來一面，也求不來緣分，即使夙願得償，也得不到完滿。」

事實上，留美工作後，2010年，我還是找到了百結。在他重現我夢中的次日，我視其為我重現就緒的暗示，打開搜索引擎，輸入姓名和畢業院校組合，他的信息顯示在社交平台首位。我毫不猶豫註冊了帳號，猶豫再三，向他發送了添加好友請求。

他會登錄嗎？會看到嗎？會接受嗎？如果沒有回音，我要如何繼續嘗試，才能試出明確答覆？如果他通過請求，我要怎樣革新他記憶中的我，還原我記憶中的他？我要告訴他，我反感見證物質需求藉成熟之路步步為營的現實，助燃性再強的斂獲比不過我對他的懷念。我願意用今朝全盤榮譽，換來與他少量的往昔，哪怕只是非正式複述中刪蕪就簡的模擬。我不想經歷成長的結果等於一個接著一個的失去，我失去了MJ，我不想再失去他。（一一）