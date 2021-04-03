王幼嘉／圖

不怪我媽，她勤扒苦做，我也幫不上忙。

你也在工作。

沒用的，一輩子買不到江景房。

有一次燕子發了幾個培訓機構的鏈結，下面加上一句：你不能總在你叔公那裡。寶成感到有什麼東西衝擊著心臟，溪水又一次漫過全身，氣泡小宇宙大量奔湧，上升、爆裂。

從書架縫隙望過去，燕子一個人站在櫃檯裡，雙肘撐在檯面上，眼睛望著門外，似乎已經忘記了他的存在。這讓寶成有些惶恐，他不知該走上去提醒她，還是待在原處，只能埋頭刷手機，想在一片片細散的亮光中找到落腳的地方。終於看到紅點提示：

可以呀！

下班後我來接你。

寶成飛快地打出電影院 地址，抬頭再看，燕子已不在櫃檯那邊。

寶成走出書店 ，騎車回家。陽光已經一縷縷斜照進窗台，在光線的偽裝下，屋裡雜遝委頓的三合板家具顯示出油畫背景的色調。他瞥見窗邊櫥櫃上躺著那本科幻小說，上面麻麻地落了一層灰。躺在床上再一次翻看，他終於讀懂了一些。又是外星文明入侵，天體物理中的衝突全然像是電玩裡的戰鬥那般酣暢淋漓。然而很快他又落寞下去，毀滅人類，地球本身的招數就夠多，崩潰的來臨會很快、很簡單，就像……突然房間震動起來，頭頂傳來迅疾猛烈的金屬撞擊聲音。寶成身子一驚坐起來，他隨即明白，修水管的人來了。

很快地沖澡、換衣服，五點半時寶成決定出發去書店。街上依然熱氣騰騰，店家用一盆盆的水澆洗門口的桌椅家什，水泥地上漫起一層水氣，有一點早年武俠片裡的乾冰效果。

剛一拐彎，就看到黃底白花的身影站在馬路邊上。寶成正要叫她，卻見她鑽進了路邊一輛藍色別克車裡，引擎輕呼一聲，穩穩地向前開去。車後窗上吊著的那隻粉紅恐龍 緊貼玻璃一動不動。他發現恐龍的大嘴配上黑豆似的眼睛，原來是很滑稽的笑臉，然而下午取貨的時候，卻完全沒有注意到。

寶成正想跟上別克車，霎時間他又回過神來。他一隻腳踩著路肩停下車，發現渾身已被汗水濕透，像被人兜頭澆了一盆水。

白洗了一個澡，寶成不知該做什麼，只能接著騎下去。再往北就是江灘公園，路面上開始蜿蜒流淌出黑色溪流，他逆流而上，在公園門口找到了源頭。大門已被金屬板封堵住了，板塊底部滲出一股水，把柏油路面澆出一個薄薄的湖泊，上面浮著鱗片一樣微小的波紋。他從大門側面向堤頂走去，鱗片沁涼地刮著裸露的腳踝，他踩著死去的游魚穿過湖泊。

江水一直漫延到堤岸腳下，覆蓋了整個公園。馬路上的湖泊僅僅是長江從門縫下塞給岸上人們的一封戰書。沒有一艘船，江面變得異常寬闊浩渺。江心凸漲，隱約藏著一艘巨型飛行船，即刻就將從河床上垂直起飛，無聲地越過城市上空，開始星際航行。天邊泛起灰白中夾雜青光的雲靄，黃昏還未降臨，太陽像一汪煉鋼的鐵水繼續發射威力。二橋的斜拉塔白森森插向天空，赫然如怪獸的骨架化石。

又一次拎著袋子向後門走去，他裡裡外外武裝成一個宇航員，眼睛向下只看見兩隻腳尖交替前進。頭盔裡迴響著自己的呼氣聲，他想像呼吸機的插口處也會發出類似的聲音，被高超智能機器控制節奏和音調的樂章，從容地給生命催眠。床上躺著被各種線條纏裹的蛹，蝴蝶在等待破繭而出。旁邊一個門打開了，淌出大量雪白的光，有人推出密封的黃色袋子。他一時分辨不清看到的是什麼，只能努力地屏氣凝聽。其實裡面很安靜，沒有呼叫和哭泣，一如宇宙之初。

媽到底還是知道了他跟老關去醫院送快餐的事，在親戚群裡大罵老關要害死她兒。寶成打電話解釋許久：醫院裡護士也要吃飯，東西就放在門口。那裡每兩個小時就消毒，真的、真的很……安靜。

堤壩上的紅磚步道很寬，不少人上來散步照相，沒人在乎門縫裡那封戰書，江水離壩頂遠著呢！出梅了，雨季揮手而去，渾湯似的江水威風不減，繼續向下游進發。坡上綠草茵茵，寶成仰面躺進拉毛地毯裡。他聞到泥土裡發出清爽單純的土腥味道，再多的雨水也被土地吸收，不會留下霉斑污漬。

手臂上發癢，一隻螞蟻興沖沖地在汗毛間尋覓。寶成懶得動，他看見穿花裙的女娃從堤上走下坡，慢慢踩進水裡，緋紅著臉，回頭對著她的父母嘻嘻笑起來。她又興奮地指著水面上不明漂浮物嚷道：「看！那是什麼？」

那是化蝶失敗的蛹，寶成在心裡回答，它們已回歸基本物質狀態，從此永遠免疫。（下）