消失的秋天（全文完）

期望帶來的總是失望。妄想的結果總是喪失。然而，在任何事情發生之前、在所有事情發生之後，一切的一切都在那裡，完美如初、完好無缺。

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2020年。吉克在哪裡度過秋天呢？這一年，地球上發生了新冠病毒大流行。有些人說，這是一個從來沒有生活過的秋天。另一些人說，這是一個在無休止的重複中流失的秋天，好像未曾來臨就已經離去。

吉克習慣性地期望自己在秋天去做或曾經做過的所有事情，在這一年都沒有發生。他什麼也沒做，哪裡也沒去。但是有一些他沒預期的事情發生了，他被解僱，他的貓死了，他最好的朋友回到北歐定居。

然而，吉克在那個秋天，找到了他的永久住所。要是我們能進入到吉克最深一層的記憶，耐心地聆聽他的聲音，就會聽到他說：「我發現，我以為自己能夠記住的時間、地點、人物、事件，一旦想不起來，就感覺不到它們的存在了。我曾經認為沒有記憶就像沒有生命，但是對此我不再確定。關於特定時空裡的任何回憶，都只是一層面紗，蓋住的是沒有發生過卻讓我始終能夠想起的東西。那是什麼，我也還是說不出來，但是想起來心裡總是暖暖的。」

消失的秋天是世界的裂口，是通往永恆的大門。但是永恆無形無限，是沒法紀錄、沒法成為數據的。所有可以研究的東西，都是有形有限的。由於癡狂而崩潰的研究員，拚命搜索他以為丟失的數據。他不僅沒有找到他要的東西，還丟失了自己。但是有一天，他會進入吉克那個消失的秋天，發現完好無缺的自己早就生活在那裡。（全文完）