「感謝你的陪伴，我現在心情比早上好多了。」波莉說。

「我早就忘記今天早上什麼心情了，我只知道現在不錯。」吉克說，「沒什麼好謝的。我要是把你丟在小木屋，大概算是很沒有風度的舉止吧！我一直不懂得察言觀色。」

「我也是。和我在一起你可以放鬆，我不會期待一些所謂禮節的東西。」

「哦！不過我會期待。我是說對我自己。」吉克說完聳聳肩，又笑說：「沒事啦！當我沒說。吃飯、吃飯。」

「我們還沒點菜。」波莉嘻嘻笑。

吉克有點尷尬地低下頭，趕緊翻開菜單。

「你喜歡蘑菇水餃，還是肉燥麵？」吉克問。

「我喜歡蔬菜多，色彩也多的。」波莉說。

「那點個沙拉和蔬菜麵吧！」

「再來杯紅酒。」

「你喝，我要開車。」

「真可惜。不然我們買一瓶酒回去喝吧！」

吉克並不想回去之後，繼續這個他早上完全沒有料到的約會，還是說服了波莉，自己點一杯酒。

回小木屋的時候，即使有住宅的地方也是一片漆黑。沒有路燈照明，必須把車開得很慢。

「前面好像有東西在動。」吉克停了下來，原來是一頭鹿正緩慢地過街，經過他們眼前時，閃亮的眼睛清晰可見。

「哇！第一次離鹿這麼近欸！」波莉很激動。

吉克覺得波莉是一個很容易開心的人，至少今天是這樣。

回到木屋時，大家都睡了。吉克和波莉躡手躡腳地進門，各自回到自己被安排的房間，才發現兩人的房間門對門。

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2006年，吉克又走上摘蘋果 的那條路，去山上的寺院參加父親的安靈法會。

同一年，吉克成了父親，女兒叫秋來，紀念他和妻子波莉在秋天相遇。（五）