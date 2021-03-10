瑪麗亞在這個社區住了六十年，她認識很多人，了解他們的生活，這些故事讓郁歡感到好奇。她並不知道這些房子，在幾易其手之後，還存在許多古老的故事。

瑪麗亞那時致力於將郁歡變成一個自由黨的投票 人，因為下一年她的兒子也許會參選。瑪麗亞是上過報的人，原因是車禍 。她丈夫在那次車禍中喪生，瑪麗亞也受重傷。郁歡認為，身體的痼疾是讓人神經質的原因之一。

瑪麗亞已經不再教小武英語，小武開始拒絕母親對他的安排。他認為做為一個學生請家教，是一件有辱他人格的事情。

只有需要的人才會要家教。小武說。

小武認為，自己的能力完全可以學好功課。這是一個人生態度。他說。

儘管對小武的成績，郁歡並不滿意──他的成績從來沒有在頂尖上出現，一直都在平均分上徘徊──但小武所表現出的強硬態度，讓郁歡放棄了自己的想法。她在小武的強硬態度後面，隱隱感到了一種力量。這種力量不僅來自小武，還來自小武每天出入的那個學校，學校裡的老師和整個教育 體制，乃至教育體制後面的理念。那個沉默的或者是生氣勃勃的理念，對郁歡很陌生，但它通過小武，向她展示一種精神，小武的自信就是這種精神的體現。

我們的教育是這樣的。有一天小武拿著一張紙給郁歡看。

一個金字塔。在高中畢業、專科畢業那裡，形成一個巨大的階層階梯。上大學的孩子不多，升到金字塔頂的更少。但那些高中畢業的也是對社會有益的，他們盡自己的力量，做有意義的事情。

就是說，很多人高中畢業就工作了？郁歡說。

是的。每個人都不一樣，每個人按著自己的能力和心願生活。（一三）