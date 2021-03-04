王幼嘉／圖

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在我書桌最下面的抽屜裡，存放著一落用複印紙謄寫的信箋──它質地粗糙、手感輕薄，上面泛出些許的黃斑。做為長年奔波在野外的石油 人，我的工作性質要經常搬家，每回都要對私人物品進行清理，勞心費神的。然而，這些信紙卻總能化險為夷，逃脫丟棄的命運。生活經驗提示我：但凡有意義的信物，收藏久了，會讓人產生依戀，萌生出一種追根溯源的衝動。這疊信紙是很多年前施光雋老師編寫的世界語刊物，手寫的，無刊號，不定期發行，他送給身邊可信賴的人。刊名為《世界語先生》，裝幀樸實無華，內容筆鋒雄健、力透紙背，散發著一股淡淡的筆墨香，我總共收藏了三期。

每當我置身於城市繁華地段的燈火闌珊處，總會有一種不知所措的感覺，條件反射般浮現出一幅畫面──在S學院校辦工廠材料庫的窗戶裡，影影綽綽映出一個人形，他弓背哈腰、形隻影單……在常人眼裡，這個人的漫漫長夜孤寂無援、無窮無盡。當年，就是在這個密不透風、好似蒸籠的庫房裡，施先生打著赤膀、只穿一個小褲衩，伏在一張碩大的工具箱上，藉著屋頂昏暗的燈光奮筆疾書……

這些年來，我腦海裡總縈繞著一個念頭，等到退休 閒暇了，走一趟歐洲。先奔荷蘭的鹿特丹，把珍藏幾十年的期刊手稿，捐獻給設在那裡的國際世界語協會總部，了卻此生夙願。

1960年代最後一個冬天，S學院從京城遷至黃河三角洲的沖積平原。遠離了喧囂的城市，彷彿進入一個空曠、隔絕的場域，十分寂靜。人們平靜下來後，第一個感受就像擺脫了無形的枷鎖，如釋重負，有那麼點兒劫後餘生的小竊喜──遠離了政治紛爭的漩渦中心，留存在眼底甚囂塵上的「武鬥」硝煙散盡，高音喇叭鴉雀無聲，大字報席棚蕩然無存。人們在荒莽的原野上，享受著久違的雞鳴而起、日落而息的慢節奏。

不久，大夥兒緩過神來，用好奇的目光打量周圍的環境──凜冽的海風颳個不停，彷彿挑逗著細稈的蘆葦在灘塗上起舞；四野點綴著一塊塊白花花的鹽鹼地，在冬日陽光的照射下，晃得人睜不開眼。為了抵禦嚴冬，各家各戶開始忙碌著用破碎的麥稈攪拌膏狀的原油，把它們堆積到「乾打壘」的夾壁牆內，隨後將其點燃。瞬間，學院上空狼煙四起，猶如電影片裡的戰爭場景。

「老北京 」管公共廁所叫「官茅房」，聽起來多少有些戲謔的味道。學院在新校區建了一批「院茅房」，這批旱廁所可謂形狀各異、花樣翻新──有圓形、方形、月牙形，還有碉堡形，拼湊起來能開個「廁所博覽會」。等到學院裡的老少婦幼體驗完新校區及周邊的「七葷八素」，大體上殘存的腦海裡只剩下「後悔」二字了。可惜世上從來不賣「後悔藥」。

學校既然來到山東地面上，省裡總該盡點兒地主之誼吧？話沒落音，便傳來省呂劇團來校慰問演出的消息。山東呂劇是魯北地區最具代表性的地方劇種，發祥地就在黃河三角洲一帶。呂劇由山東琴書演變而來，語言淳樸、唱腔優美，通俗易懂。省呂劇團曾出過聞名全國的郎咸芬、林建華、李岱江等藝術家，優秀劇目以《李二嫂改嫁》、《姊妹易嫁》最負盛名。

戲訊在院裡一傳十、十傳百，好比是大地驚雷、久旱逢雨。這會兒別說是呂劇，就算是來一幫耍猴的，也能提振荒原上無精打采的生靈。難怪有位化工系的教師戲稱道：有時候填補精神飢餓，只需要一場歡天喜地的敲鑼打鼓。

適逢十冬臘月，具備演出條件的地方只剩下新落成的大飯堂了。（一）