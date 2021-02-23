鏡像

「我想念妳。」凌晨四點，他發來短訊。反常的時間、突兀的內容，如幼童犯錯後此地無銀三百兩式的矯枉過正，我心生疑惑。想起他在賭城 出差，我隨手回道：「她是誰？」

我的直覺令他震驚，也令我震驚。接下來他全盤交代：杯觥交錯中，她對他一見傾心，他給她春宵一刻。短短幾小時內，他為自己贏得了又一段羅曼史。

本以為會怒不可遏，卻發現我平靜得出奇。憤怒不知何時透支，嗤之以鼻中竟有些預言成真的得意。明知沒戲，偏要手欠去刮彩票，似乎刮不出個完完整整的「謝謝您」來，就對不起做過的富貴夢一樣。我嘆了口氣，用略帶調侃的語調祝賀他「配種高效」。

「承蒙誇獎。」他無不欣然，話鋒一轉，「可我許諾過絕不欺騙妳，所以我向妳交代我的所作所為。我睡的是她，愛的是妳。我剛跟主懺悔過，千帆過盡，我心依舊。妳周末有什麼打算？我過幾天回來，等有空我們一起去水族館玩。」

原來，不欺騙，我的解釋是忠誠（loyalty），他的解釋是誠實（honesty）。所以他盡可四處留情而無關欺騙，只要先斬後奏，及時懺悔，便等於履行諾言。有強大的信仰做精神後盾，他問心無愧，所向披靡。

我醍醐灌頂，那些從最初就尾隨在他甘言美語後揮之不去的不安，其實不無緣由。地震 爆發前所有的預感，都是寄宿於他潛意識中的信念埋下的線索。想起一位長輩，自幼叛逆，花季懷胎，不知孩子生父。因無力撫育，孩子出世即被陌生人收養，至今與她不曾相見。與我講述這段經歷時，她自比聖母馬利亞，奉主旨意，將新生命帶到人間。（七）

➤➤➤無關欺騙（六）