背棄誠信的結果遠遠多於考卷上的標準答案，它們千形萬狀──千種理所當然、萬個匪夷所思。其中不乏人們不願看到也鮮少聽聞的，因為人們不願記錄，也鮮少傳播的，善有惡報，惡有善報。

我不知道他的在乎指什麼，如果我在乎一個人，我不在乎乘六小時航班去看他一眼，不在乎給他我行囊裡僅存的食物和水，不在乎相讓良機全身而退。如果他要我一點心意，我不在乎給他全部真心。可誰值得我這樣做呢？我遇到的，向來是空空攤開的手掌上，「誰讓妳心甘情願」的理直氣壯。

的確，我情願，可我尚未修煉到無怨。每逢遺恨令我窒息，是文字予我氧氣。悲歌之悲，不在於唱得淒悲，而在於唱得唯美。悲於美中之無限，如愛於悔中之無限。我願嗓音用來歌唱，而非陳述歌唱般的謊言。我願以筆錄歌，任每頁文字唱出芳蘭哀自焚的美，那是我基色的尊嚴、沉默的宣洩、精簡的寄託、低調的強權。

我的撤離是緩慢的。愈演愈烈的疲倦始於靈魂內部，沿著從核心抽空的煙囪攀升，一步步實施越獄計畫。他陶醉在我對他讚美詩委婉的應和中，毫無察覺。

……無處躲藏的珍珠鳥，因為我一次不計後果的騷擾，變成了驚弓之鳥。牠不停下蛋、不停棄蛋，不久後，蛋盡而亡。我把牠葬到社區花園最茂盛的楓香樹下。楓香樹褐色種球上的毛刺在我掌心刻寫罪名──謀殺，間接故意。

我止不住發抖，愧疚的淚水彷彿凍僵了空街盡頭的太陽。愛得越深，貪念越深，錯得，也就越深。我沒能止住貪念的決堤，為所欲為，失掉了摯愛對我的信任。水落石出，只換來兩敗俱傷。（六）