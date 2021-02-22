我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

病歿直逼50萬！紐約時報頭版巨幅圖表 揭美疫情災難

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

無關欺騙（六）

胡剛剛

背棄誠信的結果遠遠多於考卷上的標準答案，它們千形萬狀──千種理所當然、萬個匪夷所思。其中不乏人們不願看到也鮮少聽聞的，因為人們不願記錄，也鮮少傳播的，善有惡報，惡有善報。

我不知道他的在乎指什麼，如果我在乎一個人，我不在乎乘六小時航班去看他一眼，不在乎給他我行囊裡僅存的食物和水，不在乎相讓良機全身而退。如果他要我一點心意，我不在乎給他全部真心。可誰值得我這樣做呢？我遇到的，向來是空空攤開的手掌上，「誰讓妳心甘情願」的理直氣壯。

的確，我情願，可我尚未修煉到無怨。每逢遺恨令我窒息，是文字予我氧氣。悲歌之悲，不在於唱得淒悲，而在於唱得唯美。悲於美中之無限，如愛於悔中之無限。我願嗓音用來歌唱，而非陳述歌唱般的謊言。我願以筆錄歌，任每頁文字唱出芳蘭哀自焚的美，那是我基色的尊嚴、沉默的宣洩、精簡的寄託、低調的強權。

我的撤離是緩慢的。愈演愈烈的疲倦始於靈魂內部，沿著從核心抽空的煙囪攀升，一步步實施越獄計畫。他陶醉在我對他讚美詩委婉的應和中，毫無察覺。

……無處躲藏的珍珠鳥，因為我一次不計後果的騷擾，變成了驚弓之鳥。牠不停下蛋、不停棄蛋，不久後，蛋盡而亡。我把牠葬到社區花園最茂盛的楓香樹下。楓香樹褐色種球上的毛刺在我掌心刻寫罪名──謀殺，間接故意。

我止不住發抖，愧疚的淚水彷彿凍僵了空街盡頭的太陽。愛得越深，貪念越深，錯得，也就越深。我沒能止住貪念的決堤，為所欲為，失掉了摯愛對我的信任。水落石出，只換來兩敗俱傷。（六）

上一則

百達翡麗藏家夢幻逸品！終極型號2499全套登日內瓦春拍

下一則

和孫女吵架

延伸閱讀

大專聯合校友會春節迎新 郭文斌任會長

大專聯合校友會春節迎新 郭文斌任會長
中國高校校友會聯合會 線上晚會賀新春

中國高校校友會聯合會 線上晚會賀新春
夢之聲合唱團迎春 高歌「外婆的澎湖灣」

夢之聲合唱團迎春 高歌「外婆的澎湖灣」
世報春晚線上直播／陳美雲紅色禮服獻唱「玫瑰香」

世報春晚線上直播／陳美雲紅色禮服獻唱「玫瑰香」

熱門新聞

倩華∕圖

吃貨的境界

2021-02-15 02:02

血癌

2021-02-17 02:00
葉懿瑩∕圖

上海人的「吃頭勢」

2021-02-14 01:02
佳士得將於3月23日以單一拍品專場的方式美國藝術家尚米榭巴斯奇亞1982年的作品「戰士」，估價約3100萬美元起，是亞洲拍賣史上最高估價之西方藝術品。（圖：佳士得提供）

上看3100萬元！巴斯奇亞「戰士」將登佳士得香港春拍

2021-02-15 03:09
鮮甜的虱目魚丸湯是台南有名的小吃。（本報系資料照片）

台南小吃二則（下）

2021-02-20 02:02

我人生的第一桶金

2021-02-15 02:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩
「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪
河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜
北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義