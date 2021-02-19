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夏天沒有過去（六）

孫愷愉

芬妮說：「做『壞事』的人不是壞人，只是不知道還能做什麼別的而已。我不是壞孩子，我不知道怎麼面對內心的各種陰影和空洞感，聽到有可以讓自己感覺好一點的方法，就去嘗試了呀！」

芬妮在頓悟中活了過來，走出了記憶的陰影，再也沒有碰過任何毒品。她後來說起那件事，總是笑著：「原來我想要逃避的『自己』根本不是我，可能把迷幻藥都搞糊塗了，不知道要對誰下手！我想，就是因為我內心深處隱隱約約地知道，自己其實並不是那個有身體、有名字，由成長經歷堆積起來的孩子，而沒有辦法讓迷幻藥發揮效力吧！當時我身邊的幾個人看起來都很享受，他們叫我別多想，但是我怎麼能不想嘛！我看他們那麼爽的樣子，就忍不住想：我怎麼就沒有飄起來呢？」

我經過一家店叫「幻象博物館」，不禁笑出聲來。我們都已經在幻象世界裡了，還要進去另一個幻象世界！一個待煩了，就再找一個？

「是啊！是啊！進來吧！」招牌呼喚著。誰沒有過想要換一個夢做的時候呢？我們不都還在紅塵裡翻滾嗎？

太陽下山後，我去坐了遊運河的小船。船長說這班船上有很多年輕人，所以他準備把船開到紅燈區繞一圈，讓大家一飽眼福。乘客們反應並不熱烈，不知道是沒興趣，不想表示自己很激動，還是見多不怪了。倒是船長聽起來很想去。

運河裡除了看風景的船，也有以大麻為主題的船，亮著青燈，和岸上的紅燈相呼應。有些運河特別窄小，船轉彎的時候，「咚咚」地撞了幾回牆，就像喝醉了似的。（六）

博物館 毒品

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