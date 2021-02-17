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煙花冷（一九）

凌嵐

他們極低的價格盤下番禺鄉下的廠房，加上庫房，那片地讓他們發了。

但小明才小學三年級，你現在買學區房有什麼用？

出租啊！姊，你不是做房產經紀的嗎？怎麼轉不過彎呢？買房哪裡就是自己住呢？

去看學區房的路上，百合帶她去拿騷海灘逛逛。天冷，落日的時間早，下午五點天就黑了。她們到達海灘時，停車場上空無一人，只有她們的一輛車。要不是百芹執意要去看海，百合就想回家了。

海風呼嘯，她們沿著枕木台階，爬上了去海灘的長坡。坡上那幾棵大樹，落盡葉子，光禿禿的樹枝間風嗚嗚地怪叫著。站在坡頂，那一片沙灘一覽無餘。

百芹很興奮：「姊，這就是長島內灣，外面就是大西洋啊！這比廣州灣的海氣派多啦！就是太冷了！」說著她沿著台階往坡下跑。

百合獨自站在樹下，風吹著樹，樹聲、風聲交織在一起，像有人在喊，又像山裡的回聲。樹要跟她說什麼呢？老路易走了……百合抬起淚眼，對樹說，她覺得樹能聽懂。

這些經歷了每年的龍捲風、暴雪、乾旱、蟲咬，終於活下來的樹，它們會跟她說些什麼？它們還記得獨立節來這裡看煙花的那個亞洲小老頭嗎？

好像聽到百合心裡的疑問，在前面遙遠空曠的海面上，升起一個個煙花。在那個巨大的天幕上，煙花小得像流星，閃一下，升起，開一秒鐘，就消失了……

百芹氣喘吁吁地從坡底爬上來，挽起百合的胳膊說：走吧！天太黑了，海邊什麼都看不到了。

買完煙花和燒烤的肉，百合開車又回到四九五公路上，她一心一意要往長島空闊的地方開。（一九）

長島 學區 龍捲風

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