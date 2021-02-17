當年到了青年旅館 ，我們一人花十美元 租了一個床位，和十幾個人同一屋，被子要另外租。我們決定省下租被子的錢，裹著自己帶的床單睡。那是我第一次和這麼多不同國家的人睡一個房間，前後左右、上面下面，嘰哩呱啦都是不同的語言，好不熱鬧。

第二天早晨天還沒亮，我們就被叫起來換房間。一群睡眼惺忪的人抱著自己的行李，像羊群一樣被趕去了另一個地方。

神奇的住宿經歷有一個完美的句號。十塊錢的租金 還附帶早餐，雖然只有麵包、果醬，我們也很滿足。我還記得同伴很開心地拿了一個蘋果，說營養充足。

那天風很大，我們去了風車村，然後去小人國。奶牛、乳酪、風車、羊群；荷蘭和阿姆斯特丹是不一樣的。

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代表阿姆斯特丹的旗幟是紅底中間一條黑，上面有三個白色的叉叉。這三個叉叉也經常被畫在做為紀念品的荷蘭木鞋上，我曾經以為是鞋帶！關於這三個叉叉有太多正經和不正經的說法，有人說三個叉叉代表「英勇、堅定、仁慈」，有人開玩笑說，叉叉代表阿姆斯特丹通融限制級的娛樂場所。我還是繼續把它們當成鞋帶好了。穿得住鞋、走得了路，對我來說是很實際的幫助。

從車站走到唐人街很近，我打算去吃一家人家推薦的飲茶。這家店生意很好，花很長時間點菜，必須花很短時間用餐，不然等位子的顧客和服務員都會開始頭上冒火。

我填飽肚子之後，很快就忘記進去肚子裡的食物到底是什麼，只有打嗝的時候能稍稍猜測一下。（四）