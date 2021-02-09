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渴望死去的男人（八）

李紀

美麗島事件受刑人在獄中時，辯護律師群在組黨後先馳得點，有些受刑人家屬代夫出征進入政壇，但並不都成為政治人物。一些幕僚襄贊有功，也想自己登場，左右意識各具，在反抗黨國體制和奪權自立的雙重目標競合。

政局在改變，從在野到執政，矛盾也形成。

小說家哥哥在我心目中更重要。

我想起NORI擔任在野黨主席時，多次要請我出掌文宣部，並對記者透露消息。還在其位的是從美國回來，在海外也參與改革運動的文學界朋友。1987年夏天，我在舊金山機場入境美國，迎接我的就是他，見面時相擁而泣。他在前任黨主席手下擔任文宣部主任時，我常應邀參與文化議題的諮詢。

我不會取代他的職務，怎麼可能？

他打聽消息時，我明確告訴他。

雖參與政治改革，也介入社會運動，但我自始就無意從政。投身企業界當經理人，是為了不願以寫作為營生手段，擔心無法堅持信念。四十歲之年應邀赴美演講時，聽到台灣解嚴，徵得妻子同意，想把寫作擺在首位，就是初衷。出任文學、文化界職務，是為了某種淑世心。

我的文學之業，在解嚴後進入新時期。那也是他過世之後，進入的狀況。

一個台灣小說家和一個渴望死去的男人，似乎敦促著我。

在許多報紙、雜誌寫專欄文章，進行我自己所謂的文明批評，是我詩與文學評論之外，與社會更頻密的對話。詩人之外，文學、文化、社會評論家之譽也加諸於我。

小說，是他死前一直期望我不要放棄的文類，我記在心裡。我再出版小說時，已是他死後近三十年的事。（八）

➤➤➤渴望死去的男人（七）

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