畢竟她也曾是文青，以前還是校刊社社長呢！長期在文化部門工作，只是後來才知道，所謂的文化部門常常只是文化代工，並沒有真正碰觸文學，但她是喜歡文學的。她偶爾也開窗聽房東 放的秦腔，不覺得是貓哭，倒有點大氣呢！

只是很久沒看書了，眼力太差。莫言和一堆書早就給了二手書店，現在她常服用「莫炎」，一款對治她的頭痛很有效的藥。莫炎，不要發炎，消炎吞噬愉悅。消炎藥、止痛藥、失眠 藥都是孤獨者必備的。

除此孤獨者必要的配備，女房東說她光是「不求人」抓背搔癢的工具就有四、五支，背部癢時只能求助這種工具，生活必備的不求人工具。她說老公絕對不會幫她搔癢。

她想這「不求人」不就像穿背後上拉鍊的洋裝，如果穿起來不好拉上拉鍊的衣服，就不買。或者戴項鍊之類，扣環太細也不買。穿戴麻煩的都屏除在外，只因沒幫手。

她還怕郵差來按電鈴，因為經常莫非定律，在如廁、沐浴時，郵差總按兩次鈴。急得衝出來時，郵差已經騎著機車走遠。

一個人生活需要很多「不求人」的生活裝備，比如護膝或拐杖（如膝蓋不好的人）、梯子（換燈泡與拿東西）、防跌墊（浴室最危險）、手電筒（記得電池要買很多備用）等。說來網路也很重要，於今斷了網路，彷彿斷了和世界的聯繫。

眼鏡或老花眼鏡則更重要，有時忘了帶，就如瞎子一般。眼鏡通常要配兩副，預防有一副突然破損。有的人配有多副老花眼鏡，隨時可供閱讀用，客廳、書桌、臥房，甚至廚房（閱讀食譜 ）都各放一副，以應任何空間之需。（一七）