我流著眼淚，點了點頭。

車子在黑透了的夜裡行駛了將近一個小時，終於來到一片樹林裡。我跟著他們進了一棟二層小樓。小覃打開燈，引我在沙發上坐下。

「這就是章執騫住過的地方。他對生活沒有什麼要求的，整天除了實驗，就是吃飯、睡覺。」小覃指了指我坐著的沙發，「他一直就睡在這沙發上。」

我用手摸了摸沙發，心裡浮起了難言的情緒。

一進屋就上了二樓的林少軒又從樓梯上走了下來，他遞給我一個白色的塑料小盒子說：「這裡面是記憶藥的解藥。送佛送上西，你如果真的願意知道一切，那你就吃下這片藥。但是，你一旦吃下這個，任何屏蔽記憶的藥就再也對你無用了，你可一定要想好。而且，在此之前，我們從來沒有用活人做過實驗，你是第一個。我只想提前告知你，不想在良心上受到譴責。」

我接過盒子，打開，裡面是一片淡紫色、橢圓形的藥片。我抬頭看了看林少軒和小覃。他們望著我，眼神複雜。我取出藥片，放進嘴裡，一仰脖子，吞了下去。

7

我和章執騫的戀愛不能讓任何人知道，這是開始和他戀愛之前，我與他的約定。他一開始有些不開心，也許以為我在眾人面前打造自己單身的人設，是想為自己留條退路。直到有一次，賀建強來學校裡找我，章執騫無意間偷聽到了我們之間的對話。

賀建強走後，我們兩個抱頭痛哭了一場。然後，我提出分手。他不同意，一直在求我。可我知道，和我這樣的人在一起，遲早會拖累死他。賀建強是什麼樣的人，我太清楚了。

「我曾經墮胎 過兩次。你真的一點都不介意嗎？」（二二）

➤➤➤千里萬里（二一）