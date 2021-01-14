「好吧！我就開門見山地告訴你。你自殺後，在做好了萬全準備的情況下，我們用了章執騫的時光機，回到了你跳樓自殺的那天，他強行把你救下。所以現在這個時空裡，你從來沒有跳樓。」

我說不出話。

「我們給你吃了改寫記憶的藥，又讓你發熱暈倒，假裝路人叫了救護車，送你去了醫院。以後的事，你都知道了。」小覃說，「至於我和林哥，為了收集研究數據觀測結果，也為了答應章執騫的事，所以不得不用蹩腳的理由，一直賴在你的生活裡。」她嘆了一口氣，「我們都是理科生，編故事的能力實在有限。想來想去，竟然用前男友和前男友的現任女友這樣奇葩的設定。」

我愣住了好久，突然想到了章執騫的那條項鏈。

「那章執騫，他在哪裡？」話一出口，我馬上意識到這是個愚蠢至極的問題，章執騫已經死了。「可是，他為什麼要自殺呢？」

「這個我也不明白。我最後一次見他，是在你父親葬禮之後的幾天。他看起來沒有什麼異常，他說自己完成了一件很重要的事，這下沒有什麼後顧之憂了。那個時候，他閉門不出，日夜顛倒，任何有關於你的消息都是我轉告給他的。說完那些話以後，他說自己要出去一下，然後就出了門。第二天，他的屍體就被人發現了。和你一樣，他也是跳樓自殺。」

「我……我……」我陷入巨大的震驚裡，完全不知道該說什麼才好。我幾乎敢百分之百肯定，賀建強是章執騫殺的，他為了我，做出了人性上最大的犧牲。

我的淚水汩汩而出。

林少軒說：「咱們走吧！如果你還對這個故事意猶未盡，我和小覃可以帶你去我們工作的實驗室裡看看。」（二一）