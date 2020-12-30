法官說：「你，沙先生，雖然為蘇珊娜的狗做了不少事情，但這些事情是對是錯，只有根據蘇珊娜小姐的意志而定。她既然不喜歡，就說明你違反了你們之間的合同。違反合同自然要受到處罰，工錢你是別想要了，至於懲罰性賠款和感情損失費，蘇珊娜小姐提出要五萬美金。這顯然是漫天要價，我的宣判是你賠償蘇珊娜兩萬元。」

說完他敲響了木槌，算是拍版定案。

隨著法官的木槌落下，我的心情跌入了低谷。特別是看到蘇珊娜扭著細腰離開法庭，而跟在她身邊的巴赫都沒回頭多看我一眼，這是比敗訴還要沉重的打擊。唯一讓我感到些許安慰的是，我看到翠花坐在旁聽席上，而且還在向我這邊飛眼。

我走了過去，和她擁抱了一下。我說：「謝謝你來支持我。」

可是翠花下邊說的話，幾乎讓我背過氣去。她說：「別以為我會支持你，我到這來，就是想看到你為這隻狗，付出什麼樣的代價。」

當天夜裡的心情比白天在法庭上還要糟糕。為兩萬塊美金的損失而傷心，是可以理解的，可那些複雜的情緒是從哪來的呢？

正當我躺在床上被失眠 搞得焦頭爛額的時候，房門突然響起一陣抓撓的聲音，伴隨而來「汪汪汪」的叫聲。巴赫，是巴赫！

我翻身滾下床，跑到門口。門剛打開一道縫，巴赫就從門縫鑽進來，而且大搖大擺地走進廚房，坐在冰箱旁邊。

我說：「巴赫，你怎麼這麼不講禮貌？不請自來，這樣做很粗魯。」

巴赫「汪汪」對我叫了兩聲。

我說：「古人云：『人無禮則不生，事無禮則不成，國無禮則不寧。』這個道理你懂不懂？」

這次巴赫沒有叫，牠只是呆呆地看著我。（全文完）