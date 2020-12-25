他們家那一灘渾水，她一點都不想去摻和，可是眼下像赤貧一樣，哪有錢去置辦家具和電器？申請身分到了緊要關頭，雖然律師是免費的，各種手續費免不掉，不知道什麼時候就要用錢。她死也不願意動那五千塊。

住婆婆家一樣要花錢，他弟弟是交房租的，他們肯定也得交。

「你去問問你媽媽，要我們多少房租。」

問回來說，弟弟每周交一百元，他們兩個人要交兩百元，可以在家裡吃飯。

她幾乎不能相信。她知道婆婆那一套房子的房租每周只要三百八十塊，這一開口就要收他們兩百塊。

「比在外面租一間房還貴！如果在外面住，自己買菜做飯，每周一百八肯定夠了。」想想裡面還要涉及婆媳關係，她實在不願去。

「就算幫幫我媽媽，她需要這個房租。」平時他們母子關係很淡漠，一到關鍵時候，他還是向著他媽媽。

思忖再三，剛跟小帥和好，她不願弄得太僵，同意了。幸好在律師的幫助下，她的簽證 轉換為可以工作的簽證了，女子避難所幫她申請到稅號，她可以合法工作了。

住進婆婆家，才知日子真不好過。婆婆一輩子沒上過班，以前靠丈夫養活，離婚後靠政府養活。公公那頭要付贍養費給尚未成年的妹妹，也一肚子牢騷。菲律賓繼母說，養這個妹妹就像供一棟房。

婆婆的老男友也住家裡，每月交生活費。婆婆裡外有三筆進項，錢應該不會太緊。她住進去，才知道為什麼婆婆總嫌錢不夠。她每天抽菸、喝酒上的開銷，頂得上全家的飯錢。

說好兩百元食宿全管，她以為婆婆不會跟自己的親兒子太斤斤計較。（三四）